Домрачева, Скардино и Кривко соревнуются в масс-старте. Онлайн гонки

Седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в Контиолахти женской гонкой с массовым стартом.



Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Белорусская команда будет представлена в гонке сразу тремя биатлонистками. В число 30 лучших в Кубке мира входят Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино.

Отметим, что свою единственную личную награду на Олимпиаде Домрачева выиграла именно в гонке с массовым стартом.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе масс-старта.