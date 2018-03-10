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Домрачева, Скардино и Кривко соревнуются в масс-старте. Онлайн гонки

11.03.2018 18:00 — Разное | Tut.by  
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Седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в Контиолахти женской гонкой с массовым стартом.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Белорусская команда будет представлена в гонке сразу тремя биатлонистками. В число 30 лучших в Кубке мира входят Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино.

Отметим, что свою единственную личную награду на Олимпиаде Домрачева выиграла именно в гонке с массовым стартом.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе масс-старта.

 
 
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Седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в Контиолахти женской гонкой с массовым стартом.

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