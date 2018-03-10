|
Домрачева, Скардино и Кривко соревнуются в масс-старте. Онлайн гонки
Седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в Контиолахти женской гонкой с массовым стартом.
Белорусская команда будет представлена в гонке сразу тремя биатлонистками. В число 30 лучших в Кубке мира входят Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино.
Отметим, что свою единственную личную награду на Олимпиаде Домрачева выиграла именно в гонке с массовым стартом.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе масс-старта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в Контиолахти женской гонкой с массовым стартом.
|
Архив (Разное)
Комментарии