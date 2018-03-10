11 марта возобновился розыгрыш Кубка Беларуси. В Солигорске местный «Шахтер» принимал могилевский «Днепр» и одержал победу со счетом 3:1.



Фото: ФК «Днепр»

«Шахтер» — «Днепр» — 3:1

Солигорск. Стадион «Шахтер».

«Шахтер»: Климович (к), Матвейчик, Кузьменок, Рыбак, Бордачев (Бурко, 80), Сзоке, Эбонг, Ковалев, Киш, Козлов (Сойри, 71), Лаптев (Джексон, 77).

«Днепр»: Довлялло — Гевлич, Шепелев, Габи, Чмыриков, Барсуков (Левицкий, 84), Бардуков, Гречихо, Чиж (Чухлей, 75), Павлов (к), Федосов (Концевой, 88).

Голы: 0:1 — Барсуков (22). 1:1 — Бордачев (49). 1:2 — Сойри (73). 3:1 — Ковалев (92+).

Перед началом матча команды почтили минутой молчания память погибших накануне шахтеров «Беларуськалия» .

Матч начался с атак футболистов «Днепра», продолжавшихся на протяжении первых сорока минут. Их усилия на 19-й минуте привели в голу в ворота хозяев, отличился Барсуков.

Далее команды обменивались выпадами, однако к взятию ворот они не привели. В последние несколько минут первого тайма гости явно сбавили темп, тем не менее, сумели убежать в контратаку, заработав угловой, но счет не изменился.

В самом начале второго тайма на 49-й минуте Бордачев сравнял счет. «Шахтер» побежал вперед, имел несколько опасных моментов, но воспользоваться ими не удалось. На 73-й минуте в «Шахтере» Козлова заменил Сойри и в ту же минуту забил свой первый гол за солигорскую команду.

«Днепр» с каждой минутой становился все слабее, давая хозяевам возможность увеличить разрыв. В итоге на первой добавленной минуте из четырех Ковалеву удалось осуществить эту возможность. Тем самым, он принес «Шахтеру» победу в первом четвертьфинальном матче со счетом 3:1.

Напомним, 14 марта состоятся следующие игры ¼ Кубка Беларуси:

«Динамо-Брест» — «Слуцк»

«Ислочь» — БАТЭ

Ответные игры пройдут 17 и 18 марта.

Напомним, что четвертьфинал между гродненским «Неманом» и «Крумкачами» сегодня не состоялся из-за запрета на регистрацию игроков, отсутствие у «Крумкачоў» средств, необходимых для организации матча и неопределенность с будущим клуба . «Воронам» засчитают техническое поражение со счетом 0:3.

На следующей неделе данная ситуация будет рассмотрена Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ.