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Британские СМИ: Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за «дела Скрипаля»

11.03.2018 19:35 — Разное | Ежедневник  
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Британские СМИ: Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за «дела Скрипаля»

wsj.com

Как пишет The Times, Лондон может объявить бойкот ЧМ-2018 из-за дела Сергея Скрипаля.

Источники газеты The Times сообщают, что британские официальные лица обсуждают с американскими и европейскими коллегами возможность применения совместных дипломатических, экономических и военных мер, если будет установлена причастность российских властей к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Бойкот чемпионата мира по футболу-2018 — один из вероятных вариантов»,— заявил источник в Министерстве обороны. Согласно источнику, бойкот может подразумевать запрет на посещение спортивного мероприятия политикам и официальным лицам, и даже отказ от участия в ЧМ английской сборной.

Напомним, экс-полковника ГРУ и его дочь обнаружили без сознания у торгового центра в английском городе Солсбери, в СМИ одной из версий инцидента называли отравление фентанилом — лекарством, которое может вызвать паралич и может использоваться как наркотик. Но в ходе расследования была названа другая причина. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, Скрипалей могли отравить смертоносным газом, пишет Коммерсант.

 
 
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Как пишет The Times, Лондон может объявить бойкот ЧМ-2018 из-за дела Сергея Скрипаля.

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