Футболисты ЦСКА под руководством белорусских тренеров Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича одержали крупную победу в Грозном над местным «Ахматом» и вышли на 2-е место в таблице российской премьер-лиги.



Фото: twitter.com/pfc_cska

«Ахмат» — ЦСКА — 0:3

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Мохаммади, Плиев, Исмаэл, Швец, Иванов, Роши, Лео (Мбенге, 68), Балай, Митришев (Бериша, 79).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, В. Березуцкий, Игнашевич, Натхо (Бистрович, 82), Вернблум, Дзагоев (Кучаев, 66), Головин, Витиньо (А. Березуцкий, 54), Муса.

Голы: 0:1 — Головин (6, пас — Вернблум), 0:2 — Витиньо (34, пас — Натхо), 0:3 — Игнашевич (68, пас — Натхо).

Предупреждения: Уциев (52) — А. Березуцкий (62), Щенников (71).

Удары: 9−15.

Удары в створ ворот: 4−7.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 11−5.

Владение мячом: 55%-45%.

Футболисты ЦСКА оказались более умелыми в реализации голевых моментов, трижды поразив ворота хозяев. Хотя и сопернику команда Виктора Гончаренко слишком многое позволяла у своих ворот.

И один из моментов наверняка вызовет споры. На 34-й минуте при счете 1:0 в пользу москвичей албанский легионер «Ахмата» Беким Балай угодил в перекладину, после чего на добивании сыграл еще один албанец Одисе Роши, но Акинфеев вынес мяч с «ленточки». Правда, при этом игроки «Ахмата» апеллировали к судье, указывая на то, что мяч пересек линию ворот.

Эпизод из матча #АхматЦСКА , который долго будут обсуждать. Был гол в ворота Акинфеева или нет? pic.twitter.com/oA6aHjGLNt — СЭ Футбол (@football_se) March 11, 2018

Гости в ответной атаке тут же соорудили голевой ответ, и счет стал 2:0 в пользу ЦСКА.

А в середине второго тайма свой первый гол в нынешнем чемпионате забил защитник армейцев Сергей Игнашевич, после подачи углового ударом головой отправивший мяч под перекладину — 3:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА, одержав 5 побед в 6 матчах, набрал 41 балл в 22 турах и поднялся на 2-е место в турнирной таблице, воспользовавшись осечками «Зенита» (0:0 в гостях с «Ростовом») и «Краснодара» (0:0 в гостях у московского «Динамо»).

Впрочем, армейцев по числу набранных очков может догнать московский «Спартак», который сегодня вечером принимает на своем поле «СКА-Хабаровск».

Лидирует же в российской премьер-лиге московский «Локомотив», в активе которого 46 баллов в 21 поединке. 12 марта «Локомотив» сыграет в гостях у екатеринбургского «Урала».

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Думаю, матч был интересным. Много моментов было создано, в большей степени с нашей стороны. Игорь нас несколько раз выручил. Игра стала открытой после того, как мы забили. Путем перестроения схемы мы стали хорошо действовать в обороне. В полной мере смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников «Ахмата».

— Не показалось, что ЦСКА играл намного жестче, чем в предыдущей игре?

— Мы так играем в каждом матче. Не могу сказать, что это жесткость, но футбол — это агрессивная игра.

— Можете прокомментировать спорные моменты?

— Нет, судейство не комментирую, приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ЦСКА.