Глава АФББ считает армянского инвестора «Крумкачоў» «пустышкой»





Первый заместитель председателя и генеральный секретарь АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба "Крумкачы". По словам функционера, новый инвестор "воронов" Ваге Мартиросян не вызывает доверия.

«В этой ситуации самое неприглядное то, что, наверное, я им больше всех помогал. И то, что они пытаются сейчас выставить, будто это решение руководства федерации не допускать их к чемпионату... Пусть просто Шунто вспомнит, сколько раз в течение прошлого сезона он говорил, что решил вопросы и нашел инвестора. И пусть рассекретит своего инвестора, которого он приволок сюда сейчас», - заявил он в эфире «Беларусь 5».

По словам Сергея Сарафьяна , «это просто пустышка, которой в очередной раз "Крумкачы" хотят прикрыться, выдавая, что они реально что-то сделали для участия в чемпионате».

Слова главы АФББ вызвали возмущение главы «Крумкачоў» Дениса Шунто:

«Товарищ Сафарьян превзошел самого себя. Перешел на прямые оскорбления... Что ж вы так боитесь "пустышку"-то эту? Принимайте заявление, а потом отказывайте в лицензии из-за долгов, какие проблемы? Так нет же, боитесь! Боитесь, что, приняв заявление, придется потом дать лицензию в итоге. Не даете ни шанса проскочить в сезон. Говорите, федерация нам не доверяет. Но зачем вводить людей в заблуждение? Мы ведь не предлагаем играть в долг или довериться слову. Наша просьба предельно проста: АБФФ принимает наше заявление к рассмотрению — мы закрываем все задолженности и даем гарантии финансирования на 2018 год — АБФФ выдает лицензию. Кто здесь кого может обмануть, как постоянно твердят руководители федерации? Что нелогичного просим мы?» - написал Денис Шунто pressball.by.