Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию из 6 поражений в Единой лиге ВТБ.

11 марта в Перми «драконы» взяли верх над «Пармой».



Фото: bc-tsmoki.by

«Парма» — «Цмокі-Мінск» — 81:88 (20:23, 24:33, 15:13, 22:19)

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (6 + 7 ассистов), Кравиш (18+11 подборов), Черапович (33 + 7 подборов), Кудрявцев (3), Полещук (8); Белянков (2), Мещеряков (1), Грэй (0), Салаш (4), Тростинецкий (5), Вашкевич (0), Адамович (8).

«Цмокі», накануне визита на Урал проделавшие вояж из казахстанской Астаны в итальянский Авеллино, уверенно начали поединок, по ходу первой четверти оторвавшись на 13 очков (20:7). Правда, к концу первого периода уральцы сократили отставание до 3 баллов.

Во второй 10-минутке блистал шведский легионер минчан Кристофер Черапович, который точно исполнил 5 из 5 трехочковых и заработал в сумме 23 очка за половину матча.

При этом к экватору встречи благодаря активной ротации состава главком «драконов» Александр Крутиков успел выпустить на площадку всех 12 баскетболистов.

После отдыха уральцы совершили рывок 9:2. Но «Цмокі» вовремя опомнились и сумели остановить соперника. Минчане снова стали наращивать преимущество, доведя его до 13 очков. Этой «подушки безопасности» хватило для того, чтобы удержать победу.

Феноменальный матч провел шведский голкипер «драконов» Кристофер Черапович, в активе которого 33 очка (из них 7 дальних выстрелов) и 7 подборов.

Как отмечает официальный сайт «драконов», Черапович повторил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ по попаданиям с периметра в одной игре.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Мне понравилось, как мы играли в первой половине. Поймали свой ритм, а вот счет в первой половине был немного странным: обе команды показали очень результативную игру. Во второй половине было уже больше борьбы и меньше эффективности. Когда соперник к нам приблизился, за счет ротации нам удалось сохранить спокойствие и нужный запас сил для того, чтобы довести дело до победы.

Николай Мазур (главный тренер «Пармы»):

— Во-первых, не выполнили установку на игру, во-вторых, мы промазали слишком много свободных бросков. Так невозможно победить, особенно когда догоняешь. Наш соперник показал высокий процент попаданий с трехочковой дистанции, но я не могу сказать, что все эти броски были через руки. В третьей четверти, когда мы догоняли, они попали три важных броска, а мы вернуться в игру не смогли.

Прервав череду неудач, «Цмокі» вернулись в борьбу за путевки в плей-офф. С 5 победами в 16 матчах минчане поднялись на 10-е место в турнирной таблице.



Фото: vtb-league.com

Теперь «драконов» в среду, 14 марта, ждет важнейший матч в Кубке ФИБА: на паркете Falcon Club Арены они проведут ответный матч первого раунда плей-офф с одним из лидеров чемпионата Италии «Авеллино». В гостях минчане сыграли вничью, и теперь для выхода в следующий этап нужна только победа.

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