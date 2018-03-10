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Руководитель "Крумкачоў": Сафарьян превзошел самого себя. Что ж вы так боитесь "пустышку"-то эту?

11.03.2018 20:58 — Разное | Tut.by  
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто решил ответить первому зампреду АБФФ Сергею Сафарьяну, заявившему, что новый инвестор «воронов» — пустышка.


Денис Шунто. Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— Товарищ Сафарьян превзошел самого себя. Перешел на прямые оскорбления… Что ж вы так боитесь «пустышку"-то эту? Принимайте заявление, а потом отказывайте в лицензии из-за долгов, какие проблемы? Так нет же, боитесь! Боитесь, что, приняв заявление, придется потом дать лицензию в итоге. Не даете ни шанса проскочить в сезон.

Говорите, федерация нам не доверяет. Но зачем вводить людей в заблуждение? Мы ведь не предлагаем играть в долг или довериться слову. Наша просьба предельно проста: АБФФ принимает наше заявление к рассмотрению — мы закрываем все задолженности и даем гарантии финансирования на 2018 год — АБФФ выдает лицензию. Кто здесь кого может обмануть, как постоянно твердят руководители федерации? Что нелогичного просим мы? — написал Шунто корреспонденту «Прессбола».

 
 
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Руководитель "Крумкачоў" Денис Шунто решил ответить первому зампреду АБФФ Сергею Сафарьяну, заявившему, что новый инвестор "воронов" - пустышка.

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