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В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности
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В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности
Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в...
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