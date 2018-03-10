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В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности

11.03.2018 12:46 — Разное | Навiны  
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Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в...

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