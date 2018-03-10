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Видеофакт. Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и «Торпедо-Минск» был остановлен из-за массовой драки
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Видеофакт. Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и «Торпедо-Минск» был остановлен из-за массовой драки
Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен на 75-й минуте после массовой драки, возникшей на поле.
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