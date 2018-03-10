ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Жабинки олененок врезался в Volkswagen

11.03.2018 21:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

10 марта в центре Жабинки произошло ДТП с участием дикого животного, сообщает ГАИ региона.


Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Франциска Скорины. Неожиданно на проезжую часть дороги выскочил детеныш оленя и врезался в левую сторону автомобиля. Водитель не пострадал, а животное погибло.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель не пострадал, а животное погибло.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Всего за один день, 8 марта, Россельхознадзор остановил 19 белорусских фур с контрабандой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика