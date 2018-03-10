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В центре Жабинки олененок врезался в Volkswagen
10 марта в центре Жабинки произошло ДТП с участием дикого животного, сообщает ГАИ региона.
Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Франциска Скорины. Неожиданно на проезжую часть дороги выскочил детеныш оленя и врезался в левую сторону автомобиля. Водитель не пострадал, а животное погибло.
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Водитель не пострадал, а животное погибло.
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