«Приорбанк» продолжает банкротить империю Русака, который ждет помощи из Италии

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По заявлению крупнейшего частного банка Беларуси Экономическим судом Минска возбуждено дело о банкротстве и установлен защитный период в отношении компании «Альфа-Калор».

Как следует из материалов суда, защитный период установлен до 7 июня этого года.

«Альфа-Калор» - часть холдинга минского бизнесмена Сергея Русака. Предприятие было создано в 2000 году и занималось производством различного отопительного оборудования. «Альфа-Калор» являлась резидентом СЭЗ «Минск» и имело около 15 отделений по его продаже на территории Беларуси.

В конце прошлого года также по заявлению «Приорбанка» Экономическим судом Минска было возбуждено дело о банкротстве ключевого актива бизнесмена – обладателя свидетельства №1 резидента СЭЗ «Минск» компании «Унибокс».

Компания «Унибокс» была создана в 1993 году, и стала одним из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами выступали итальянские компании, группа компаний Сергея Русака специализировалась на производстве кроненпробки

Как тогда было заявлено, неплатежеспособность «Унибокса» имеет устойчивый характер, претензии к компании предъявили «Беларусбанк», ФСЗН и МНС

Представитель "Унибокса" возражал в суде по поводу принятия заявления кредитора. Он указал, что "Унибокс" является платежеспособной организацией и реализует «реализуется проект по привлечению иностранных инвестиций в размере около 100 млн долларов, первый транш которых позволит погасить кредиторскую задолженность».

Но обещанные Сергеем Русаком ресурсы не поступили и по истечению защитного периода в ноябре 2017 года судом было начато конкурсное производство и началась подготовка к судебному разбирательству. Первое собрание кредиторов совместного предприятия должно было состояться 13 февраля 2018 года.

Однако антикризисный управляющий по делу Олег Заяц попросил перенести собрание в связи с тем, что соучредитель «Унибокса» итальянская компания Eurotkam «в целях сохранения дальнейшего функционирования СП "Унибокс" ООО и обеспечения им уплаты текущих платежей в бюджет рассматривает возможность дополнительного финансирования текущей деятельности предприятия до разрешения ситуации с возвратом просроченной дебиторской задолженности и стабилизации финансового положения». В случае, если итальянцы выскажутся в пользу поддержки предприятия, то будет принят план санации «Унибокса». Решение из Италии в суде ждут не позднее середины апреля текущего года.