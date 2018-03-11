Найдены тела погибших горняков, названы причины трагедии

Тела погибших шахтеров были обнаружены ночью 11 марта при разборе завалов.

Об этом сообщил генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый телеканалу ОНТ в воскресенье. «К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», — сказал гендиректор завода Головатый.

Обнаружены также проходческий комбайн и самоходный вагон, обследование показало, что они были полностью засыпаны породой.

Во время трагедии горняки Дмитрий Вальков (1985 года рождения) и Максим Иванов (1973 г.р.) работали на глубине 620 метров.

Внезапно произошел выброс газа и соли, и на шахтеров обрушилось 600 метров кубических породы.

Напомним, обвал произошел на шахте «Беларуськалий» 9 марта, под завалами оставались двое рабочих. Поиски продолжались около 30 часов, операцию не останавливали ни на минуту, надеясь лучшее.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предприятие «Беларуськалий» окажет любую помощь родственникам погибших – о обоих горняком остались жены и дети.