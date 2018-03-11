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Найдены тела погибших горняков, названы причины трагедии
Тела погибших шахтеров были обнаружены ночью 11 марта при разборе завалов.
Об этом
Обнаружены также проходческий комбайн и самоходный вагон, обследование показало, что они были полностью засыпаны породой.
Во время трагедии горняки Дмитрий Вальков (1985 года рождения) и Максим Иванов (1973 г.р.) работали на глубине 620 метров.
Внезапно произошел выброс газа и соли, и на шахтеров обрушилось 600 метров кубических породы.
Напомним,
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предприятие «Беларуськалий» окажет любую помощь родственникам погибших – о обоих горняком остались жены и дети.
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Тела погибших шахтеров были обнаружены ночью 11 марта при разборе завалов.
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