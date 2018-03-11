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В Яндекс.Браузере появился блокировщик скрытого майнинга

12.03.2018 02:00 — Разное | Tut.by  
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Яндекс.Браузер научился автоматически находить и блокировать майнинговые скрипты. С сегодняшнего дня защита от майнинга работает на всех платформах: как на компьютерах, так на мобильных устройствах на базе iOS и Android.


Яндекс.Браузер автоматически анализирует, насколько загружен процессор во время просмотра сайтов. Возросшая нагрузка — сигнал, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт. Если проверка подтвердит наличие скрипта, Браузер его заблокирует. Сайт продолжит работать, но майнеры не смогут использовать устройства посетителей в своих целях.

«Подобный майнинг зачастую влияет на систему пользователя крайне негативно, потенциально „захватывая“ до 100% мощности каждого ядра процессора. При этом в диспетчере задач Браузера можно увидеть цифру более 100%, так как в этом случае, процент загрузки всех ядер складывается», — отмечает руководитель десктопного Яндекс.Браузера Роман Иванов.

Напомним, майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью сложных вычислений, которые проходят на компьютере. Обычно для майнинга нужны мощные процессоры, однако браузерные расширения позволяют распределить нагрузку между множеством не самых производительных устройств. Злоумышленники используют браузерные майнеры, чтобы добывать криптовалюту для себя тайком от владельцев устройств.

В начале 2018 года браузерные майнеры возглавили рейтинг киберугроз для белорусских пользователей. По данным на февраль, уровень их распространенности превышал 15% и продолжал рост.

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Теги: Курсы валют
 
 
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С сегодняшнего дня защита от майнинга работает на всех платформах: как на компьютерах, так на мобильных устройствах на базе iOS и Android.

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