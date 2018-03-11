На конец января в области численность зарегистрированных безработных составила 4,3 тысячи человек. При этом уровень зарегистрированной безработицы, по данным облстатуправления, был равен 0,7% от численности рабочей силы. Однако прогнозный показатель безработицы для нашего региона на 2018 год определен правительством в 1,2%, пишет «Брестская газета». В чем логика?



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Что в этом плохого? — ответил вопросом на вопрос председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Геннадий Скробот. — Вы хотите, чтобы его (прогнозный показатель — прим. авт.) меньше сделали? Так если считать по системе МОТ (Международная организация труда — прим. авт.), то в республике безработица 5,6%. Я и поставил бы такой прогнозный показатель. Но это мое личное мнение».

Он пояснил, что 0,7% — это официально зарегистрированная безработица. Значит, речь идет только о тех, кто пришел в центр занятости и заявил, что он — безработный. А сколько еще тех, что не пришли? Но в правительстве все просчитали, раз дали такой прогнозный показатель.

«У нас очень много бездельников, которые не работают, — считает Геннадий Скробот. — Каждый человек, который хочет трудиться, он будет и может это сделать, а те, кто не хочет, они работать не будут. Они на работу в Польшу ездят, в Россию, а налоги не платят. Я до запятой не говорю, но у нас есть, допустим, 6,5 тысячи вакансий и 4,2 тысячи официально зарегистрированных безработных. Вот и получается коэффициент напряженности 0,7. Почему эти 4 тысячи при наличии 6 тысяч вакансий не идут на работу?!»

На Брестчине, по данным облстатуправления, уровень зарегистрированной безработицы в процентах от численности экономически активного населения составлял: 2012 год — 0,9, 2013-й — 0,7, 2014-й — 0,7, 2015-й — 1,1, 2016-й — 0,9.

Мы попытались обратить внимание собеседника на то, что имеющиеся вакансии могут совершенно не подходить тому, кто нуждается в работе. Ну, к примеру, не может же безработный филолог трудоустроиться, получив вакансию врача, которых в базе данных немало.

«Это понятно, — согласился председатель комитета по труду. — Но филолог, если ему не за что жить, может стать, к примеру, швеей… Ну, пусть не швеей, а, допустим, библиотекарем или еще кем-нибудь, ради бога. В конце концов, даже полеводом. Если не за что жить, то и это было бы нормально, ну, и параллельно искать работу. Так нет, дайте мне сразу высокооплачиваемую работу, потому что я филолог! Но никто не подаст ничего на тарелочке с голубой каемочкой. Нужно себя зарекомендовать, показать. А то ничего нет, кроме хочу. Да еще и оплату подавай достойную, хорошую. И вот они (надо понимать, безработные — прим. авт.) это возлагают на плечи государства».

Трудоустройство не гарантируют

По словам председателя комитета, он недавно побывал в Барановичах, где на хлопчатобумажное объединение требуется большое количество швей. Курсы на обучение этой специальности бесплатные. За 3 месяца можно освоить профессию швеи и пойти работать.

«Вы думаете, там уже стоит очередь? Нет! Хотя, если есть желание пройти переобучение, то, пожалуйста! И в Бресте в учебном центре, расположенном в Северном городке, учат на парикмахеров, визажистов, газоэлектросварщиков, токарей, строителей-отделочников… И это все за счет государства! Там и жилье предоставляется бесплатное, только учись! За прошлый год там прошли обучение новым специальностям порядка 1700 человек».

Мы поинтересовались, гарантирована ли после обучения работа по новой специальности. Таких гарантий нет, но службы занятости занимаются с нанимателями. К примеру, управление по труду занятости и соцзащите Брестского горисполкома регулярно проводит ярмарки вакансий.

«Оно приглашает к себе предприятия, которые нуждаются в рабочей силе по определенным специальностям, — пояснил Геннадий Скробот. — Если человек изъявил желание, наниматель берет его на карандаш, шлет нам заявочку на обучение, и тут стопроцентное трудоустройство под заказ нанимателя».

В Беларуси определены прогнозные показатели по уровням зарегистрированной безработицы в регионах. В Брестской и Гомельской областях прогнозный показатель в течение года не должен превышать 1,2% от количества трудоспособного населения. В Витебской — 1,3%, в Гродненской и Могилевской — 1,1%, в Минской — 1%, в Минске — 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель не должен превысить 1%.

И уборщице, и научному сотруднику — по 305 рублей

«БГ» проанализировала 117 вакансий из областного банка данных, размещенного на сайте Минтруда. Оказалось, свыше 60 из них предлагают соискателям либо минимальную заработную плату в 305 рублей, либо выше ее всего на десятку-другую. Причем уравнивают в оплате труда санитарку-уборщицу, кухонного работника пищеблока с инженером-программистом и инженером-электроником с опытом работы. Минималку предлагают и научному сотруднику. Или, к примеру, работников неквалифицированного труда по оплате запросто приравнивают к мастеру производственного обучения, рентгенолаборанту, маляру, станочнику деревообрабатывающих станков.

Больше всего из предложенного перечня вакансий, по тысяче рублей, наниматели готовы заплатить водителю-международнику со стажем не менее 2 лет и главному экономисту с опытом работы в системе ЖКХ 5 лет и более. Но таких вакансий всего две.

Правда, предлагается еще трудоустройство и зарплата в 950 рублей начальнику отдела в банковской сфере с опытом руководящей работы. Есть также свободная должность наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики с опытом от 5 лет и оплатой в 800 рублей. Токарю-полуавтоматчику и фрезеровщику предлагают по 700 рублей.

Отыскалась всего пятерка вакансий на 600 рублей. Так оценивают труд директора филиала Энергонадзора с опытом в 15 лет, мастера смены, начальника отдела, пекаря и повара. Остальным соискателям, среди которых бухгалтеры, водители, кондитеры, повара, врачи, начальник котельной, обивщик мебели и прочие, предлагают от 400 до 500 рублей.

Нулевой результат при наличии вакансий

Корреспондент «БГ» попыталась среди 10 вакансий уборщика производственных помещений найти что-то для своей подруги-пенсионерки, которая с трудовым стажем в 35 лет едва выживает на крохотную пенсию. Зарплата по всем предлагалась примерно одна и та же — минимальная. Две вакансии отпали сразу же из-за того, что находятся не в Бресте — в деревнях Шебрин и Волки. Немалая часть заработанного уйдет на проезд.

Еще две не подошли из-за посменного режима работы. По одной из них даже выяснить, сколько часов придется работать, не получилось. «Режим устанавливает начальник! Приезжайте и узнавайте!» — прозвучало в ответ.

Две вакансии уборщицы на поверку оказались не ими, там требовались мойщик посуды и кухонный работник. Еще на одном из предприятий все три вакансии оказались не занятыми, но они были в счет брони (для обязанных лиц, для вернувшихся из мест лишения свободы — прим. авт.) и обычных соискателей туда не берут. В одной отказали, едва узнав, что претендует на вакансию пенсионерка. Вот таким оказался реальный расклад!