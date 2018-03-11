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Почему человек имеет право быть неэффективным. Мнение

12.03.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Быть просто человеком сейчас не принято. Признать свою «непродуктивность» чуть ли не позорно. Сказать на работе, что устала и нуждаешься в полноценном отдыхе или как минимум восьми часах сна, — аморально. Человечность и человеческие «слабости» в современном мире все больше превращаются в то, что нужно побороть.

Такое ощущение, что вокруг одни сверхчеловеки, уже давно преодолевшие ограничения бытия-просто-человеком. Они пьют ноотропы и прочие «стимулирующие работу мозга» таблетки, торчат на трех чашках ядреного эспрессо в день, читают исключительно книги из разряда «Сделай себя эффективным». Делать что-то ради удовольствия можно только потому, что и это — «полезно». «Правильный» отдых — это просто переключение вида деятельности.

Человек превращается в совокупность показателей. Сколько килокалорий мы в себя сегодня засунули. Сколько сожгли. Сколько шагов прошли. Сколько соли потребили. Какой KPI обеспечили компании. Насколько качественным мы можем назвать наш секс по шкале от 1 до 10, где 1 — это абсолютно неудовлетворительно, а 10 — фантастически прекрасно.

Мы летим на всех парусах в маниакальную озабоченность своему соответствию человеку-идеалу, человеку-машине. Он спит 3−4 часа в сутки и при этом всегда бодр и весел. Питается исключительно полезным и только ради добывания из пищи энергии. Необходимость отдыхать от работы воспринимает как досадное недоразумение, и свой отдых он превращает в максимально продуктивную активность: покачаться в спортзале, послушать лекцию TED о чем-то полезном.

Человек-идеал, человек-машина верит, что продуктивность можно повышать. Не дай бог ему занять руководящую позицию: теперь всем подчиненным придется доказывать, что если они еще не сверхлюди, то очень стремятся быть ими. 

Знакомая рассказывала, как на новой работе в IT-компании была вынуждена пойти на прямой разговор с боссом о том, что она не многозадачна. Когда на неё параллельно повесили несколько срочных проектов, девушка обнаружила себя в офисном туалете, задыхающейся от панической атаки. Она была готова, что эта ее особенность — умение работать спокойно только над одной срочной задачей — может стать причиной увольнения. Однако директор оказался на удивление понимающим и пообещал принять во внимание новую информацию. Спустя какое-то время босс попытался проверить, может ли девушка хотя бы переключаться с одной задачи на другую. Она не смогла.

— Я почувствовала себя софтом, в котором обнаружили баг, — рассказывала она с немного истерическим смехом. — Словно тестировщик обнаружил ошибку и попробовал ее воспроизвести. Ошибка воспроизвелась, но если в случае с софтом баги чаще всего можно починить, то что делать с живым человеком, со мной? Как мне себя чинить?

Миф о многозадачности — один из самых популярных, когда речь идет о работе. И пусть он уже не единожды был развеян, однако начальники продолжают настаивать на том, что это необходимое качество, а подчиненные — делать вид, что они им обладают и могут качественно и комфортно делать много разных заданий сразу. Одновременно. Молниеносно переключаясь с одного на другое. Сверхлюди. Молодцы.

Второе место после многозадачности в рейтинге самых раздражающих слов, которые можно встретить в описаниях вакансий, — «стрессоустойчивость». И это, как можно было бы догадаться, тоже миф. Просто порог чувствительности у разных людей разный, и сломаться от стресса и уйти в невроз может любой из нас. Одна знакомая, директор компании, называет своих подчинённых, которые говорят о снижении нагрузки или вдруг заболевают — «слабенькими». Вот она совсем не слабенькая, пашет что есть сил в любом состоянии и очень этим гордится. И никак не связывает свои хронические проблемы с сердцем со своим ритмом жизни. Она же сильная! Сверхчеловек!

Но правда в том, что живые люди хрупкие и должны себя беречь. Они полны «изъянов», их невозможно «починить». Они нарушают и будут нарушать привычные алгоритмы. Творить фигню, если им это в радость. Заниматься чем-то, что никак не сказывается на их продуктивности.

В этом и заключается кайф бытия живым человеком — быть непредсказуемым, спонтанным, иногда ленивым, чересчур эмоциональным и нерациональным.

Ведь сама жизнь нерациональна и этим прекрасна. И мы тоже — прекрасны. Без всяких специальных таблеток, искусственной стимуляции продуктивности, не многозадачные, не стрессоустойчивые. Просто люди — живые люди.

 
 
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