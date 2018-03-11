Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхенчхане

Белоруска Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхнечхане-2018.

Светлана Сахоненко выиграла лыжную гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения.

Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.



Светлана Сахоненко и ведущий Роман Ященко (на фото справа) — с биатлонной бронзой Игр в Пхенчхане. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

Медальная копилка белорусской команды пополнилась сегодня также серебряной наградой. Ее добыл Юрий Голуб в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.

Среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3 серебро завоевал Юрий Голуб. Это его вторрое серебро на нынешних Играх. Ранее он выиграл такую же награду в биатлоне, став вторым в спринте на 7,5 км.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 6 медалей (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) и 9-е место в медальном зачете.