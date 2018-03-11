Азаренко и Соболенко проиграли в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке в 1/32 финала Слоан Стивенс со счетом 1:6, 5:7 в Индиан-Уэллсе (США).

Ирина Соболенко в 1/16 финала уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6.

Таким образом, обе спортсменки выбыли из турнира в одиночном разряде, осталась Александра Саснович, которая сыграет в 1/16 финала с датчанкой Каролин Возняцки. Азаренко и Соболенко продолжат выступление в парном разряде.

Напомним, Виктория Азаренко 8 месяцев не принимала участия в крупных турнирах из-за семейных проблем. 8 августа 2017 года стало известно, что она может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил Азаренко в краже ребенка и был намерен забрать его в США.

Спортивный портал TMZ Sports, ссылаясь на адвоката теннисистки Лору Вассер, сообщил, что судья отказалась передавать дело об опекунстве Азаренко над сыном в белорусский суд, несмотря ни на какие доводы.

После этого спортсменка вынуждена была официально сняться с турнира в Цинциннати по семейным обстоятельствам. Азаренко не выступила и в FedCup в Минске по той же причине - из-за тяжбы с бывшим бойфрендом за опеку над сыном.