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Азаренко и Соболенко проиграли в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке в 1/32 финала Слоан Стивенс со счетом 1:6, 5:7 в Индиан-Уэллсе (США).
Ирина Соболенко в 1/16 финала уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6.
Таким образом, обе спортсменки выбыли из турнира в одиночном разряде, осталась Александра Саснович, которая сыграет в 1/16 финала с датчанкой Каролин Возняцки. Азаренко и Соболенко продолжат выступление в парном разряде.
Напомним, Виктория Азаренко 8 месяцев не принимала участия в крупных турнирах из-за семейных проблем. 8 августа 2017 года стало известно, что она
Спортивный портал TMZ Sports, ссылаясь на адвоката теннисистки Лору Вассер, сообщил, что судья
После этого спортсменка вынуждена была официально
Виктория Азааренко
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке в 1/32 финала Слоан Стивенс со счетом 1:6, 5:7 в Индиан-Уэллсе (США).
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