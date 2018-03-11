Белорусские биатлонистки вошли в ТОП-10 в масс-старте в Контиолахти

Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева оказались на 8,9 и 10-м местах на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) 11 марта.

Ирина Кривко прошла дистанцию в 12,5 км без единого промаха и заняла 8-е место, Надежда Скардино оказалась 9-й с одной ошибкой при стрельбе.

Дарья Домрачева показала лучшую скорость, но допустила 3 промаха и была 10-й.

Золото завоевала Ванесса Хинц из Германии, серебро – итальянка Лиза Витоцци, третье место – у Анаис Шевалье из Франции.