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Белорусские биатлонистки вошли в ТОП-10 в масс-старте в Контиолахти

12.03.2018 08:58 — Разное | БДГ  
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Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева оказались на 8,9 и 10-м местах на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) 11 марта.

Ирина Кривко прошла дистанцию в 12,5 км без единого промаха и заняла 8-е место, Надежда Скардино оказалась 9-й с одной ошибкой при стрельбе.

Дарья Домрачева показала лучшую скорость, но допустила 3 промаха и была 10-й.

Золото завоевала Ванесса Хинц из Германии, серебро – итальянка Лиза Витоцци, третье место – у Анаис Шевалье из Франции. 

 
 
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Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева оказались на 8,9 и 10-м местах на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) 11 марта.

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