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Золото и серебро белорусских лыжников на Паралимиаде

12.03.2018 09:18 — Разное | БДГ  
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Первую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала белорусская лыжница Светлана Сахоненко, выступив в гонке свободным стилем на 15 км для спортсменов с нарушениями зрения (категория В2).

Серебро Беларуси принес Юрий Голуб. В лыжной гонке на 20 км (категория В3) он занял второе место.

У женщин второе место с отставанием от Сахоненко в 7,8 секунды заняла украинка Оксана Шишкова. Третьей стала россиянка Михалина Лысова – она уступила белоруске 3 минуты 17,5 секунды.

Всего у белорусской сборной уже 6 медалей – 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы. В общем зачете она стоит на 9-м месте.

Светлана Сахоненко - справа. Фото: "Спортивная панорама"

 
 
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Первую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала белорусская лыжница Светлана Сахоненко, выступив в гонке свободным стилем на 15 км для спортсменов с...

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