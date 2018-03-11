Суриков про действия Россельхознадзора: Бывают перегибы, честно скажу

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Посол России в Беларуси Александр Суриков также заметил, что решением спорных вопросов, касающихся продовольствия, следует заниматься на совместных консультациях.

Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ .

На взгляд Сурикова, главная задача и российских, и белорусских ветеринарных контрольных ведомств — недопуск на рынок некачественных товаров.

«Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса», — сказал дипломат.

В Минске, как заметил посол, он покупает преимущественно белорусскую молочную продуцию.

«Здесь есть российская продукция. Но мне она не очень нравится, — признался Александр Суриков. — Беларусь с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. России — пока нет. То есть здесь качество больше гарантированно: сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр. А в России — не всегда».

Напомним, Россельхознадзор собирался с 26 февраля ограничить импорт белорусской «молочки» для перерабатывающей промышленности России из-за претензий к безопасности сырья. Сроки уже дважды переносились. Ведомство сообщило о переносе срока введения запрета сначала на 6, затем на 15 марта.