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Белоруска выиграла золото в метании молота на Кубке Европы

12.03.2018 09:19 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Анна Малыщик завоевала золотую медаль Кубка Европы по метаниям, который 11 марта завершился в португальской Лейрии.


Фото: bfla.eu

В лучшей из двух зачетных попыток Анна Малыщик отправила молот на отметку 72,62 м, опередив ближайших конкуренток француженку Александру Тавернье (71,20) и Мальвину Копрон из Польши (69,54).

— Рада, что преодолела все сложности, которые были до золотой медали. Вчера на разминке поддернула плечо, и мне пришлось вносить коррективы в технику. Подстраивалась под создавшиеся обстоятельства: непросто было с погодными условиями. Было достаточно трудно метать в сильные порывы ветра и дождь. Золотая медаль в моих руках — это результат нашего с тренером [Александром Носовым] труда, — приводит слова Анны Малыщик пресс-служба БФЛА.

Видео: Bfla Eu

Золото Анны Малыщик — четвертая награда белорусских легкоатлетов на Кубке Европы по метаниям. 10 марта серебряные медали завоевали толкательница ядра Алена Дубицкая в состязаниях взрослых атлетов, а также метатель диска Виктор Трус и метательница копья Анна Тарасюк в соревнованиях среди атлетов до 23 лет.

 
 
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Белоруска Анна Малыщик завоевала золотую медаль Кубка Европы по метаниям, который 11 марта завершился в португальской Лейрии.

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