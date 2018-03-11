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Шэрон Стоун отметила 60-летие съемкой в белье. И рассказала, что хочет снять фильм

12.03.2018 09:39 — Разное | Tut.by  
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Голливудской актрисе, прославившейся в начале 90-х ролями в «Вспомнить все», «Основном инстинке» и «Щепке», и снявшейся в 65 фильмах, 10 марта исполнилось 60 лет. Стоун отметила день рождения съемкой для The New York Times. Актриса, чьей физической формой продолжают восхищаться таблоиды, рассказала о том, как ухаживает за собой (никаких продуктов глубокой переработки и кофеина, темный шоколад, пилатес, массаж и средства с защитой от солнца), и снялась для издания в бондажном бюстгалтере, сообщает Meduza.

 

Thank you @nytimes and @beeshapiro. Birthday week continues.

 
 
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