Шэрон Стоун отметила 60-летие съемкой в белье. И рассказала, что хочет снять фильм

Голливудской актрисе, прославившейся в начале 90-х ролями в «Вспомнить все», «Основном инстинке» и «Щепке», и снявшейся в 65 фильмах, 10 марта исполнилось 60 лет. Стоун отметила день рождения съемкой для The New York Times. Актриса, чьей физической формой продолжают восхищаться таблоиды, рассказала о том, как ухаживает за собой (никаких продуктов глубокой переработки и кофеина, темный шоколад, пилатес, массаж и средства с защитой от солнца), и снялась для издания в бондажном бюстгалтере, сообщает Meduza.