Маргарита (имя изменено) не планировала быть многодетной матерью, но совершенно не жалеет о трёх детях и 9 годах декрета. Тем более что повезло ей не только с детьми: всего за $ 15 тысяч героиня Realt.by построила «трешку» в столичном микрорайоне Сухарево и уже заработала на ней «чистыми» $ 24 тысячи. К «хейтерам» из сети Маргарита относится философски, потому что знает: ни один из них не отказался бы.

— Когда читаешь комментарии и видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Кажется, дай этим ненавистникам «калаш» в руки — они нас, многодетных матерей и отцов, семьи, которые по 20 лет ждали своей очереди построить недорогую квартиру, просто к стенке поставят. И только потому, что сами не попали в эту программу. Но если бы они туда попали, то разве пренебрегли бы такой возможностью?

Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться — пусть первый бросит в меня камень. А с остальных «хейтеров» я читаю и смеюсь. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части — ту, которой больше повезло.

Я скрываю свою личность не потому, что мне стыдно. Знаете, при такой ненависти к льготникам могут быть нехорошие последствия даже для моих детей.

До декрета я работала, работаю сейчас и так же, как и вы, плачу налоги. Мой муж платит налоги. Мои дети будут платить налоги. По сути, мы просто вернули наши налоги себе.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

С чего началась эта история? Постановление Совмина о поддержке многодетных семей № 831 было подписано в 2004 году. Мой ребенок родился в начале 2005-го. Я родила его не ради квартиры и вообще не интересовалась никакими указами: родился и родился. К тому времени у нас с мужем была в собственности трехкомнатная квартира и двое детей. Когда замаячил третий, я переживала, потянем ли. Думала, придется тяжело.

Но потом узнала об этой возможности. Мы быстро собрали все документы и стали на очередь в исполком. Нам сразу предоставили выбор строящихся квартир. Думали, что по льготной цене государство даст построить только недостающие метры (нас было пятеро, и не хватало 37 кв. м), остальное придется платить по рынку. А оказалось, что можно взять всю квартиру по льготной цене. И мы взяли самую большую квартиру из тех, что нам предложили — 80 кв. м общей площади. На момент строительства метр в ней стоил $ 290 при средней цене по рынку — $ 1200 за «квадрат».

Мы даже думали: может, отказаться и подождать «четырешку»? Но я сказала мужу: «Не нужно играть в азартные игры с государством — себе дороже будет. Халява очень скоро закончится. Поэтому бери сейчас то, что есть». Я ведь знаю, что такое политика и что «бесплатные квартиры» раздаются не для рождаемости, а для популизма. Не верила в эту внезапную государственную щедрость и оказалась права.

Халява продлилась ровно 3 месяца. С апреля 2006 года льготные цены выросли почти вдвое, а потом и еще повысились. Те, кто строился позже — и заплатили дороже, и ждали черт знает сколько. А сейчас очередь нуждающихся вообще не движется.

Итак, мы взяли «трешку» в Сухарево общей площадью 80 кв. м с хорошей планировкой, с эркером в гостиной, с большой кухней (11 кв. м) и кладовкой. С 4 января 2006 года мы заключили договор на строительство квартиры в доме, который уже достиг 4-го этажа. Вся квартира обошлась бы нам чуть больше, чем в 23 тысячи, $ 12,5 тысячи из них нам нужно было выплатить до апреля — это деньги за те метры, в которых мы не нуждались. На остальные распространялся льготный кредит.

Мы заплатили эти $ 12,5 тыс. достаточно легко — мой муж хорошо зарабатывал — и 25 декабря 2006 года получили заветные ключи. Потом нам еще произвели пересчет, и оказалось, что метр стоил $ 283, а не $ 290. И это — в новостройке с чистовой отделкой! А на оставшуюся сумму (22 млн старыми) нам оформили льготный кредит на 40 лет с ежемесячным платежом — 41 тысячи неденоминированных рублей (4 рубля на современные деньги). Вот кто из людей, которые будут меня гнобить, отказался бы от такой халявы? Уверена, что никто!



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

25 декабря 2006 года мы вошли в новую «трешку» в Сухарево как хозяева. У меня все дети были несовершеннолетние, старший ходил в школу, младший был на грудном вскармливании, желания переезжать у меня не было никакого, тем более что я и так жила в «трешке». Да, в Сухарево квартира больше и лучше. Но что такое переезд для многодетной семьи? Бросать школы, сады, кружки, секции, участкового врача и искать всё это в новом районе почти без инфраструктуры?

Рассматривали вариант продать обе «трешки» и купить большую «четырешку» в хорошем районе с ремонтом и мебелью. Но на льготной квартире у меня числился кредит. Продать ее можно было только через 5 лет после его погашения. И в моем случае без вариантов.

В общем, новую квартиру мы решили сдавать. Завезли туда старую мебель, стиральную машину, а себе купили все новое. С тех пор прошло 11 лет, и там всегда были квартиранты. Потому что я человек не жадный, сдаю ее по среднестатистический цене — $ 300−380 в зависимости от рынка. Для меня главное — получить арендатора, который будет долго жить, исправно платить и держаться за этот вариант.

Это стало особенно важно, когда ввели запрет на сдачу квартир, построенных с привлечением льготных кредитов. Мы были вынуждены просить квартирантов, чтобы они никому не открывали двери и не реагировали на «чужие» звонки в домофон. Да, немножко нарушали закон. Но недолго.

Благодаря инфляции за 8 лет от 22 млн неденоминированных рублей осталось не больше $ 1000. Мы выплатили эту тысячу и сдавали уже спокойно. Ну пусть еще $ 1000 мы заплатили за 8 лет ежемесячными налогами. Итого на квартиру мы потратили 15 тысяч долларов. А за 11 лет сдачи в аренду мы получили не меньше 40 тысяч долларов. И при этом у нас «трешка» в Сухарево уже в частной собственности.

Как я собираюсь распорядиться этой квартирой в будущем? Решить жилищный вопрос своим детям.

Я знаю семью, в которой третьего ребенка родили ради квартиры. Считаю и это совершенно нормальным. Вот смотрите: он — милиционер, она — продавщица, жили в общежитии с двумя детьми. И понимали, что единственная возможность решить жилищный вопрос — родить третьего. Или до конца жизни куковать вчетвером в общаге? Тем двоим детям разве лучше от этого было бы? Поверьте, третий ребенок так же любим, как и первые двое. Да, тяжеловато содержать семью из 5 человек на зарплату простого участкового. Но они крутятся.

Самая большая статья расходов на детей в моей семье — это образование. Оно у нас только условно бесплатное. Школа тянет из родителей очень много денег: форма, питание, «добровольные» взносы. Но школы недостаточно. Когда мой ребенок говорит мне, что хочет пойти на курсы, в кружок или спортивную секцию, мы платим $ 150 в месяц, потому что знаем, что это нужно. Мы хотим открыть для них много дверей. А уж как они их используют, решение за ними. Так что дети из многодетных семей ничем не обделены.

Просто в менее обеспеченных семьях родители по 10 лет ходят в одном и том же, отказывают себе во всём, чтобы детей поднять. А вы для них квартиру пожалели.

При этом я сомневаюсь, что эта программа реально повысила рождаемость в стране. Если и был эффект, то краткосрочный. Стимулировать рождаемость нужно уровнем жизни, социальной и «моральной» защищённостью матерей и отцов. Чтобы в случае развода чаще женщина не оставалась одна с четырьмя детьми на руках и не судилась всю жизнь с бывшим мужем за алименты.

Но мешать людей с грязью за то, что они воспользовались возможностью, которой воспользовался бы каждый на их месте — это ханжество и глупость. Вы просто не смогли родить: может, денег на троих детей не хватало, может — здоровья, может, не от кого было. У каждого своя история. А я все смогла и сумела! Так что, как говорится, каждому по способностям.