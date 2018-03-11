Пять главных ошибок в макияже, которые вас портят. Визажист показывает, как их исправить

Говорят, к плохим девочкам по утрам приходит Фея Бровей, которая уговаривает их «обвести еще раз! да погуще!». Мы верим, что Фею можно прогнать, если заручиться советами профессионального визажиста. Сегодня Алеся Волкова расскажет нам о типичных ошибках в макияже и о том, как их исправить.





Ошибка 1. Тон





Одна из типичных ошибок — отсутствие консилера при нанесении тона, а также не покрытое тоном верхнее веко. Дело в том, что цвет верхнего века всегда неровный. Это может быть коричневый, красный или синий тон из-за просвечивающихся вен.

Ошибка 2. Форма бровей

На первой фотографии видно, что исходная форма бровей у девушки неправильная. Брови слишком длинные, кончик опущенный, что, с одной стороны, делает взгляд усталым и грустным. С другой стороны, длинные брови расширяют лицо и еще больше раздвигают глаза, хотя у девушки они и так широко посажены. При коррекции бровей я убрала длинный опускающийся кончик, а значит сделала взгляд более радостным, а лицо более открытым.





Ошибка 3. Прорисовка бровей

При оформлении бровей мы видим ту же ошибку. В первом случае акцент сделан на кончике бровей. Во втором — на их начале. Кончик брови всегда должен быть тонким, а начало более оформленным. В данном случае это помогает форме лица не расширяться, а далеко посаженным глазам не выглядеть еще более расставленными.

Ошибка 4. Макияж глаз





При макияже глаз нужно учитывать три параметра: горизонтальную посадку, размер глаз и их форму. В данном случае делать акцент на внешнем уголке, высветлять внутренний и обозначать нижнее веко будет ошибкой. Ведь когда глаза широко посажены, нужно их визуально сдвинуть, центрируя макияж (доводя растушевку до переносицы) и не высветляя внутреннюю точку — начало глаза.

Когда внешний уголок опущен, не нужно делать акцент на нижнем веке таким четким. Когда у вас широко посаженные глаза нормального размера или большие, всегда можно прорисовать нижнюю и верхнюю слизистую глаза. Это сделает взгляд очень выразительным. Если же просто подводить их прерывистыми линиями или не учитывать форму, то взгляд будет искажаться.

Кроме того, наносить тени без наличия консилера не стоит, ведь темные оттенки будут смешиваться с синевой и затемнениями, приводя в целом к плохому внешнему виду: кажется, что синяки под глазами еще больше. Если по каким-то причинам вы не тонируете синяки, то лучше и вовсе отказаться от теней.

Ошибки 5. Неправильно выбранный оттенок нюдовой помады





Нюдовые оттенки помад — это отличный вариант на каждый день. Однако выбор тона должен напрямую зависеть от тона кожи. У нашей героини кожа имеет оливковый подтон, а цветотип — теплый, поэтому розовый оттенок нюда (более холодный, чем кожа) не подходит. Во втором случае я использовала бежевый цвет, очень близкий к самой коже, поэтому образ в целом выглядит более гармоничным.

C героиней работали: