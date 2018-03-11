Золотую медаль Паралимпиады-2018 Беларуси принесла Светлана Сахоненко





Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхнечхане-2018.

Гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения выиграла белоруска Светлана Саханенко (за 49 минут 11,7 секунды), пишет sport.tut.by .

Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Также взял серебро Паралимпиады Юрий Голуб, участвовавший в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.

Ранее он выиграл такую же награду в биатлоне, став вторым в спринте на 7,5 км.

На счету белорусских паралимпийцев теперь 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы).

