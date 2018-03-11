|
Золотую медаль Паралимпиады-2018 Беларуси принесла Светлана Сахоненко
12.03.2018 09:37 — Разное | Ежедневник
Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхнечхане-2018.
Гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения выиграла белоруска Светлана Саханенко (за 49 минут 11,7 секунды), пишет
Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.
Также взял серебро Паралимпиады Юрий Голуб, участвовавший в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.
Ранее он выиграл такую же награду в биатлоне, став вторым в спринте на 7,5 км.
На счету белорусских паралимпийцев теперь 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхнечхане-2018.
|
Архив (Разное)
Комментарии