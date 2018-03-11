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Минобороны России показало видео пуска ракеты, способной уничтожить авианосец
Минобороны России опубликовало
Представители Минобороны утверждают, что благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. Всего с начала года было выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме для несения службы днем и ночью в различных метеоусловиях.
Китайские эксперты
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Российские военные утверждают, что "Кинжал" не имеет аналогов в мире.
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