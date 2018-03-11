Минобороны России показало видео пуска ракеты, способной уничтожить авианосец

Минобороны России опубликовало видео практического пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». В сообщении ведомства говорится, что вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне.

Представители Минобороны утверждают, что благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. Всего с начала года было выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме для несения службы днем и ночью в различных метеоусловиях.

Китайские эксперты считают , что «Кинжал», который может достигать 10 М максимальной скорости и обладает дальностью в 2000 километров, способен уничтожить американский авианосец. Теоретически одна ракета «Кинжал» будет использоваться для уничтожения командного корабля, а затем ракета данного типа с ядерной боеголовкой — для нанесения удара по всей авианосной ударной группе.