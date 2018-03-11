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В Дзержинском районе легковушка въехала в солеразбрасыватель: пострадали три человека

12.03.2018 10:34 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 11 марта вблизи поселка Энергетиков Дзержинского района.


По предварительной информации, 24-летний водитель Mitsubishi Colt отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем дорожников (солеразбрасывателем).


В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля при помощи специнструмента их доставали спасатели. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

 
 
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Авария произошла утром 11 марта вблизи поселка Энергетиков.

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