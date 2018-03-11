В Дзержинском районе легковушка въехала в солеразбрасыватель: пострадали три человека

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 11 марта вблизи поселка Энергетиков Дзержинского района.





По предварительной информации, 24-летний водитель Mitsubishi Colt отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем дорожников (солеразбрасывателем).





В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля при помощи специнструмента их доставали спасатели . Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.