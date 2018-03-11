|
В Дзержинском районе легковушка въехала в солеразбрасыватель: пострадали три человека
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 11 марта вблизи поселка Энергетиков Дзержинского района.
По предварительной информации, 24-летний водитель Mitsubishi Colt отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем дорожников (солеразбрасывателем).
В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира оказались заблокированы в салоне. Из искореженного автомобиля при помощи специнструмента их
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 11 марта вблизи поселка Энергетиков.
|
Архив (Разное)
Комментарии