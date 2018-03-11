Россельхознадзор запретил поставки продуктов еще с трех белорусских предприятий

Россельхознадзор добавил в список ограничений продукцию еще трех белорусских компаний.

С 9 марта ограничения на поставку продукции в Россию начали действовать в отношении «Агрокомбината «Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания».

Установлен также усиленный лабораторный контроль продуктов, изготовленных на предприятиях «Бобруйскмолоко», Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, а также на Щучинском маслосырзаводе.

По словам главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в отношении фальсифицированной молочной продукции из Беларуси продолжат принимать усиленные меры. Об этом чиновник заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Ткачев негативно отозвался о «сером импорте» и поставках контрабандных продуктов через третьи страны.

«Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока», — отметил российский министр.

Он добавил, что российские предприятия закупают дешевое белорусское сухое молоко, что приводит к недобросовестной конкуренции.

Он также напомнил, что уже с 1 июля текущего года начнет работать электронное оформление ветеринарных сертификатов, что позволит отслеживать движение продукции.