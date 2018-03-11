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Россия стала мировым лидером по скорости, с которой в стране росло число богатых людей

12.03.2018 10:41 — Разное | Ежедневник  
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Россия стала мировым лидером по скорости, с которой в стране росло число богатых людей

фото: businessemirates.kz

Несмотря на стагнацию экономики и самый тяжелый с 1990-х годов кризис доходов, по итогам 2017 года Россия стала мировым лидером по скорости, с которой в стране росло число богатых и ультрабогатых людей.

Об этом сообщает в докладе международная консалтинговая компания Knight Frank, пишет finanz.ru.

За год больше 8 тысяч россиян перешагнули планку в 5 млн долларов состояния, а их общее число в стране выросло на 27%, до 38210 человек.

Количество россиян, активы которых превышают 50 млн долларов, увеличилось на 26%, до 2620 человек.

По скорости, с которой богатеют богатые, Россия обошла Латинскую Америку и Азию: там количество людей, разменявших рубеж в 50 млн долларов, выросло на 20% и 15% соответственно. Показатели развитых стран удалось обогнать более чем вдвое (10% для Европы и 7% для США).

Число россиян с состоянием больше 500 млн долларов выросло на 22%, или 40 человек. Сейчас в РФ проживает 220 таких людей. Их совокупный капитал достиг 470 млрд долларов и превысил золотовалютные резервы ЦБ (432,7 млрд долларов на 1 января).

Хотя доходы населения в целом по стране упали четвертый год (на 1,7%), а темпы экономического роста оказались в 2,5 раза ниже мировых (1,5% против 3,4%), Россия прочно закрепилась в первой мировой десятке по количеству ультрабогатых людей, почти догнав Францию (230 человек) и Швейцарию (250 человек), отмечает Knight Frank.

По темпам роста рынка личных самолетов и бизнес-джетов Россия и СНГ и вовсе стали мировыми лидерами: за год продажи выросли на 7% против 4% в Азии и 3% в Северной Америки.

По количеству роскошных яхт длиной более 40 м россияне вышли на второе место, уступив лишь американцам: граждане РФ владеют 168 яхтами средней массой более 1,3 тыс. тонн и средней длиной 59 м.

Российских богачей отличает массовое наличие второго паспорта, отмечает Knight Frank: 58% состоятельных людей имеют двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране.

Это самые высокие показатели среди всех регионов мира, включая Латинскую Америку, где второй паспорт есть у 41% мультимиллионеров, а 45% - планируют его приобрести.

 
 
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