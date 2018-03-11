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Сафарьян: "Крумкачы" показывают истинное лицо

12.03.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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Первый заместитель председателя и генеральный секретарь АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба «Крумкачы».


Сергей Сафарьян. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Крумкачы» сейчас всех волнуют. Говорят, что федерация в этом вопросе очень принципиальна. Можете прояснить позицию АБФФ? И насколько реально, что «воронов» все же допустят к чемпионату? Что им нужно выполнить?

— Ну, я не могу отвечать на эти вопросы по одной причине: я не вхожу в состав лицензионных органов и эти вопросы не рассматриваю. Что касается принципиальной позиции, если «Крумкачы» считают, что мы к ним относимся как-то особенно, то они, безусловно, правы. Потому что так, как их за уши тянули, не тянули ни одну команду. И то, что они сейчас рассказывают, будто им мешает кто-то, они прежде всего должны начать с себя и посмотреть, что они сделали из того, что они обещали сделать. И, по-моему, все вопросы отпадут.

— А те прошлогодние слова Шунто про «двоечников», они могли как-то повлиять на отношение к «воронам»?

— Ну, во-первых, Шунто после этого извинился и сказал, что его неправильно поняли, а во-вторых, причем тут «двоечники мы», если у нас нет неисполненных обязательств? А у отличников они в таком количестве присутствуют, что они их просто утопили. Поэтому относиться серьезно к словам Шунто в данном случае весьма сложно, впрочем, как и ко всем другим его словам. Говорит он много, делает мало.

На мой взгляд, они показывают свое истинное лицо. То, что они не будут играть в Кубке, — это просто наплевательское отношение к болельщикам, которых они считают главной движущей силой. На деле это все так, как они себя ведут. Вот они захотели не принимать участия в Кубке, считают, что это — метод давления на федерацию… Это бесполезно.

Органы федерации будут работать вне любого давления, принимать решения те, которые положено. А то, что они развернули эту кампанию, шумиху, мы уже сталкивались с их протестными методами. Ничего это практического не дает, — сказал Сафарьян в программе «Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
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Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба "Крумкачы".

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