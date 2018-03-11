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Сафарьян: "Крумкачы" показывают истинное лицо
Первый заместитель председателя и генеральный секретарь АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал
— «Крумкачы» сейчас всех волнуют. Говорят, что федерация в этом вопросе очень принципиальна. Можете прояснить позицию АБФФ? И насколько реально, что «воронов» все же допустят к чемпионату? Что им нужно выполнить?
— Ну, я не могу отвечать на эти вопросы по одной причине: я не вхожу в состав лицензионных органов и эти вопросы не рассматриваю. Что касается принципиальной позиции, если «Крумкачы» считают, что мы к ним относимся как-то особенно, то они, безусловно, правы. Потому что так, как их за уши тянули, не тянули ни одну команду. И то, что они сейчас рассказывают, будто им мешает кто-то, они прежде всего должны начать с себя и посмотреть, что они сделали из того, что они обещали сделать. И, по-моему, все вопросы отпадут.
— А те прошлогодние слова Шунто про «двоечников», они могли как-то повлиять на отношение к «воронам»?
— Ну, во-первых, Шунто после этого извинился и сказал, что его неправильно поняли, а во-вторых, причем тут «двоечники мы», если у нас нет неисполненных обязательств? А у отличников они в таком количестве присутствуют, что они их просто утопили. Поэтому относиться серьезно к словам Шунто в данном случае весьма сложно, впрочем, как и ко всем другим его словам. Говорит он много, делает мало.
На мой взгляд, они показывают свое истинное лицо. То, что
Органы федерации будут работать вне любого давления, принимать решения те, которые положено. А то, что они развернули эту кампанию, шумиху, мы уже сталкивались с их протестными методами. Ничего это практического не дает, — сказал Сафарьян в программе
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Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба "Крумкачы".
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