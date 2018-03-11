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Руководитель "Крумкачоў: История нашего клуба не так должна заканчиваться

12.03.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба.


Денис Шунто. Фото: Прессбол

— Я могу только одно сказать: мяч сейчас на стороне федерации. Если они нам… Если они рассмотрят наше заявление на лицензию… Я подчеркну: мы не просим выдать лицензию — только рассмотреть наше заявление. В таком случае мы докажем, что полностью соответствуем. Мы рассчитаемся со всеми долгами в течение недели. У нас все документы уже готовы, все тренеры, кадровый состав тоже укомплектовывается… Мы полностью соответствуем высшей лиге на данный момент. Если федерация рассмотрит нашу заявку, то мы докажем, что полностью готовы, и получим лицензию. Вот и все. То есть схема такая: принимают нашу заявку — мы предоставляем финансовые гарантии, рассчитываемся, получаем лицензию. Никто не говорит, мол, дайте нам лицензию — и мы тогда рассчитаемся.

— Вы около получаса общались с Сергеем Сафарьяном до начала матча за Суперкубок. Может, что-то решилось?

— Нет, ну… Я подошел просто поздороваться. Не для выяснения отношений, но как всегда. Какие-то накопившиеся вопросы… Ничего такого серьезного — просто так пообщались. Скажем так, ничего интересного.

— У АБФФ есть сомнения по поводу вашего инвестора. Готов ли он покрывать расходы клуба? Просят его еще раз увидеть. Что можете сказать?

— Без проблем. Я думаю, если я ему позвоню, он просто улетел на прошлой неделе… То есть он прилетит, я думаю, в любой момент. Я же говорю, что здесь никто никого не может обмануть: дайте показать финансовые возможности — он покажет. И мы будем дальше играть в высшей лиге. То есть никто не хочет опять же за счет обещаний играть в высшей лиге. Дайте возможность — мы подтвердим свою финансовую состоятельность, и потом уже только останется получить лицензию. И все.

Веры очень мало, на самом деле, но, конечно, лучик надежды есть. Я считаю, что мы да, не соблюли сроки предоставления документов, но наказание слишком жестокое и чрезмерно несправедливое. Я считаю, что история нашего клуба не так должна заканчиваться. Мы заслужили большего, — сказал Шунто в программе «Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
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"Веры очень мало, на самом деле, но, конечно, лучик надежды есть".

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