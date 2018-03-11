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ВОЗ рассказала о "болезни Икс", к которой не готово человечество
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Исследователи
Врачи также поместили в перечень «болезнь Икс», поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века.
В ВОЗ утверждают, что человечество должно заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро среагировать на любую потенциальную угрозу. Сообщается, что «болезнь Икс» может прийти в виде мутации какого-нибудь существующего вируса, утечки биологического оружия из военных лабораторий или передачи вируса людям от животных.
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Ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией.
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