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ВОЗ рассказала о "болезни Икс", к которой не готово человечество

12.03.2018 11:22 — Разное | Tut.by  
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс» (Disease X), и к которой человечество пока не готово. Об этом пишет издание Science Alert.


Вирус Ласса. Изображение: Alamy

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество. В него были включены вирусные геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014—2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Врачи также поместили в перечень «болезнь Икс», поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века.

В ВОЗ утверждают, что человечество должно заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро среагировать на любую потенциальную угрозу. Сообщается, что «болезнь Икс» может прийти в виде мутации какого-нибудь существующего вируса, утечки биологического оружия из военных лабораторий или передачи вируса людям от животных.

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Ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией.

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