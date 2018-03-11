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Азаренко: Постараюсь быть самой заботливой мамой. И, надеюсь, прикольной тоже!

12.03.2018 11:38 — Разное | Tut.by  
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Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от матча второго круга против чемпионки US Open Слоун Стивенс (№ 13 рейтинга WTA), проигранного 1:6, 5:7.


Фото: twitter.com/vika7

Виктория Азаренко из пяти своих первых геймов на подаче не взяла ни одного, а за матч допустила 24 невынужденные и пять двойных ошибок.

— Само собой, мне еще много нужно работать. А для этого мне нужна ясная голова, а сейчас ее нет. Как только я разберусь со своими [нетеннисными] делами, я смогу на все сто сконцентрироваться на теннисе.

Мне понравилось, как я начала играть в первом же гейме, но потом игра ушла и посыпались ошибки. Много ошибок. Я сама толком не понимала, что делала на корте. Во втором сете я нашла немного ритма и поборолась, но, в целом, качество игры сегодня с моей стороны было плохое, а с такой игрой сложно рассчитывать на победу, — цитирует Викторию Азаренко официальный сайт WTA.

На вопрос о радостях материнства 28-летняя белоруска — 204-я ракетка мира на этой неделе — ответила:

— Это очень трудно описать словами. Когда ты видишь, как твой ребенок улыбается… А теперь он еще научился целовать, и это мое любимое, и я постоянно прошу его поцеловать меня, так что он иногда делает так (жестикулирует): типа, хватит. Он уже не младенец. И ходит, и пытается что-то говорить, и я хочу во всем всегда его поддерживать. Хочу, чтобы он добился всего, чего захочет, а я постараюсь быть самой заботливой мамой — и, надеюсь, прикольной тоже! — сказала Азаренко.

 
 
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Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от матча второго круга против чемпионки US Open Слоун Стивенс.

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