Скорее всего, в 2018 году компания HMD Global выпустит новый флагманский смартфон Nokia 9. Гаджет может получить встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Об этом сообщает Gizmochina.



Концепт Nokia 9

Сообщается, что в аппарате будет использоваться экранный дактилоскопический сенсор от компании Synaptics. Подобное решение уже применяется в смартфоне Vivo X20 Plus .

Точной диагонали дисплея предполагаемого Nokia 9 пока не сообщается. Известно, что панель будет скруглена с двух сторон и получит соотношение сторон 18:9. Кроме того, в верхней части экрана разместится вырез для датчиков на манер нынешнего iPhone X.

К другим ожидаемым техническим характеристикам Nokia 9 относится процессор Snapdragon 845 (2,9 ГГц), а также выделенный модуль искусственного интеллекта и основная камера ZEISS. Даты анонса, поступления в продажу или цены смартфона пока не сообщается.

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