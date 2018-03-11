ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nokia 9 может получить встроенный в экран сканер отпечатков и "монобровь"

12.03.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Скорее всего, в 2018 году компания HMD Global выпустит новый флагманский смартфон Nokia 9. Гаджет может получить встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Об этом сообщает Gizmochina.


Концепт Nokia 9

Сообщается, что в аппарате будет использоваться экранный дактилоскопический сенсор от компании Synaptics. Подобное решение уже применяется в смартфоне Vivo X20 Plus.

Точной диагонали дисплея предполагаемого Nokia 9 пока не сообщается. Известно, что панель будет скруглена с двух сторон и получит соотношение сторон 18:9. Кроме того, в верхней части экрана разместится вырез для датчиков на манер нынешнего iPhone X.

К другим ожидаемым техническим характеристикам Nokia 9 относится процессор Snapdragon 845 (2,9 ГГц), а также выделенный модуль искусственного интеллекта и основная камера ZEISS. Даты анонса, поступления в продажу или цены смартфона пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Nokia:

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даты анонса, поступления в продажу или цены смартфона пока не сообщается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семь фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика