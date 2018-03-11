Семь фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки

То, что для других обыденно, выбивает их из колеи. Так как почти все панические расстройства в глобальном смысле связаны со страхом смерти или со страхом социального неодобрения, поведение и поддержка в этой ситуации очень значимы. Словом можно ободрить, но можно и в прямом смысле вызвать панику. Если вы общаетесь с человеком, у которого случаются панические атаки, или оказались рядом с ним в острый момент, постарайтесь не говорить фраз, от которых станет только хуже.



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«Ну и очередь! Да, надолго мы тут застрянем»

Скажете вы и вполне можете встревожить спутника. Людные места и необходимость пребывания там в течение какого-то времени — распространенный триггер («спусковой крючок») панических атак. Акцентирование внимания на дискомфортных обстоятельствах вызовет у человека страх, который за считанные секунды может разрастись до невероятных размеров.

«Как же тут душно, сейчас в обморок упаду»

Не подумав скажет девушка и продолжит перебирать сумочки на стеллажах. Для нее слово «обморок» — пустой звук, а вот для ее подруги — настоящая угроза (одного упоминания бывает достаточно, чтобы спровоцировать панику). Не стоит в присутствии чувствительных людей говорить о своем плохом самочувствии и неприятных симптомах. Они моментально «примеряют» все на себя и получают шквал вегетативных проявлений в ответ.

«Ты же взрослый человек! У людей вон, неизлечимые заболевания, а ты! Не стыдно? Возьми себя в руки!»

Отличные слова! Как раз то, что нужно, чтобы взбодрить человека с паническими атаками. Чувство стыда и вины и так просыпается утром раньше него и засыпает позднее, а ощущение собственной никчемности и бесполезности — то, чем кормится паника. Для вас, безусловно, ничего не стоит отстоять очередь на кассе или в банке, прогуляться с собакой или проехать на метро. Но для вашего собеседника это может быть невыполнимо. Он отвлекся бы, конечно, если бы мог. А вы знаете, что многие техники, которые рекомендуют выполнять во время панической атаки, только раздражают? Дыхательные упражнения, пересчитывание лампочек в вагоне или пуговиц на пальто прохожего… Порой это только усиливает напряжение. Поэтому ваш совет будет совершенно бессмысленным. Дело здесь не в безвольности — напротив, гиперконтроль способен творить с мозгом страшные вещи.

«Другого выхода нет. Это надо сделать»

Жуткая фраза для человека с паническим расстройством. Осознание, что у него нет выбора и никого не интересует его состояние, легко спровоцирует или усилит приступ. Только наличие какой-то альтернативы может снизить интенсивность атаки и дать хоть какие-то силы для действия.

«Выпей валерьяночки или пустырника!»

Поверьте, за свою «карьеру» ваш собеседник попробовал уже очень многое. Все доступные безрецептурные, да и рецептурные средства. Но они не помогли.

«Ты что, больной (больная)!?»

Панические атаки не относятся к психическим заболеваниям, которых вы по привычке сторонитесь. Такое обвинение, причем совершенно несправедливое, только усугубит положение. Отличительная особенность многих «настоящих» нарушений психики — это отсутствие самокритики. Люди не считают, что с ними что-то не так. Невротики же, наоборот, отлично это понимают и корят себя почем зря.

«Соберись! Будешь так продолжать, муж\жена тебя бросит. Кому нужен больной и немощный?»

Серьезный шантаж, и совершенно непродуктивный. Вы не думали, что эту мысль ваш знакомый и так прокручивает в голове постоянно, в разных вариациях? Подобные условия не мотивируют, а буквально загоняют в угол и создают порочный круг: человек чувствует себя зависимым от близкого, ощущает свою бесполезность, а из страха потерять хоть какую-то поддержку, неосознанно удерживает партнера своей слабостью. Выходит, что болезнь словно гарантирует ему безопасность и помощь со стороны.

Итак, больше вы не произнесете этих слов в присутствии того, кто страдает от панического расстройства. Но ведь что-то говорить (в принципе, или в момент приступа) нужно. Вот слова, которые могут снять напряжение и сократить продолжительность атаки: «Скоро все закончится! Обязательно! Ты столько раз через это проходил (а). Не каждый бы смог!» Очень важен отсыл к положительному опыту и к тому ресурсу, который так или иначе помогал человеку преодолеть атаку. «Я рядом, не переживай. Я все понимаю и поддержу тебя!» Эти слова снизят напряжение и страх быть отвергнутым и остаться в одиночестве. «Всегда есть выбор! Мы можем уйти, можем передохнуть. Что-нибудь придумаем». Наличие альтернативы размывает чувство неизбежности и безысходности. Человек уже не заложник обстоятельств, он может что-то решить. Пусть это будет крошечный шаг, но он будет осознанным.