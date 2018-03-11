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Все билеты на выступление Монатика в Минске раскупили за неделю до концерта
Выступление украинского певца и композитора
— Пожалуй, солд-аут на концерт Монатика можно считать более, чем оправданным, — сообщили организаторы. — Популярность исполнителя растет.
Напомним, 2017 год выдался насыщенным для артиста — он открывал первый полуфинал «Евровидения», пополнил свою коллекцию покоренных номинаций — был признан прорывом года по версии украинской премии «Viva! Самые красивые 2017». Также в этом году исполнитель выпустил два клипа «У.В.Л.И.У.В.Т.» и «Vitamin D», количество просмотров которых на канале YouTube превысило отметку в 6 млн.
Каждое выступление Monatika поддерживается качественным танцевальным сопровождением и обладает особой энергетикой. В Минске любителей по-настоящему оторваться ждет новая программа и порция «Vitamin'а D».
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Все билеты на 15 марта в столичном Prime Hall распроданы за неделю до концерта.
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