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Все билеты на выступление Монатика в Минске раскупили за неделю до концерта

12.03.2018 12:10 — Разное | Tut.by  
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Выступление украинского певца и композитора Монатика в Минске пройдет в этом году с аншлагом. Все билеты на 15 марта в столичном Prime Hall распроданы за неделю до концерта.


— Пожалуй, солд-аут на концерт Монатика можно считать более, чем оправданным, — сообщили организаторы. — Популярность исполнителя растет.

Напомним, 2017 год выдался насыщенным для артиста — он открывал первый полуфинал «Евровидения», пополнил свою коллекцию покоренных номинаций — был признан прорывом года по версии украинской премии «Viva! Самые красивые 2017». Также в этом году исполнитель выпустил два клипа «У.В.Л.И.У.В.Т.» и «Vitamin D», количество просмотров которых на канале YouTube превысило отметку в 6 млн.

Каждое выступление Monatika поддерживается качественным танцевальным сопровождением и обладает особой энергетикой. В Минске любителей по-настоящему оторваться ждет новая программа и порция «Vitamin'а D».

Место проведения: Prime Hall

Дата, время проведения: 15 марта, 19.00

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Для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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