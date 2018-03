Илон Маск показал подземный электробус

Глава Tesla Илон Маск анонсировал разработку нового беспилотного электробуса. Видеоролик, на котором показано транспортное средство, американец выложил в своем Twitter . Электробус будет передвигаться по специальным тоннелям под городами, пишет Autonews .

Над проектом на данный момент работает компания The Boring Company, которая также принадлежит Маску. Ожидается, что электробус сможет развивать скорость более 200 км в час. Ездить беспилотник будет по специальным магнитным рельсам. По словам Маска, в рамках проекта планируется создание тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. На первом этапе электробус сможет перевозить только пассажиров и велосипедистов.

Что касается автомобилей, то для их транспортировки Илон Маск планирует использовать специальные платформы. Спускать машины в тоннель будут специальные лифты.