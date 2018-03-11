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Илон Маск показал подземный электробус
Глава Tesla Илон Маск анонсировал разработку нового беспилотного электробуса. Видеоролик, на котором показано транспортное средство, американец выложил в своем
Над проектом на данный момент работает компания The Boring Company, которая также принадлежит Маску. Ожидается, что электробус сможет развивать скорость более 200 км в час. Ездить беспилотник будет по специальным магнитным рельсам. По словам Маска, в рамках проекта планируется создание тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. На первом этапе электробус сможет перевозить только пассажиров и велосипедистов.
Что касается автомобилей, то для их транспортировки Илон Маск планирует использовать специальные платформы. Спускать машины в тоннель будут специальные лифты.
В конце июня прошлого года стало известно, что The Boring Company начала строительство первого отрезка скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом при помощи специальной бурильной машины под названием Godot.
В перспективе новую сеть тоннелей планируют объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, которые, теоретически, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км в час. На реализацию проекта потребуется не менее шести млрд долларов.
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Ожидается, что электробус сможет развивать скорость более 200 км в час. Ездить беспилотник будет по специальным магнитным рельсам.
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