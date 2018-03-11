Сегодня «Крумкачы» отправили ходатайство в федерацию с просьбой вынести на рассмотрение предстоящей ежегодной конференции АБФФ вопрос о целесообразности принятия заявления «Крумкачоў» на выдачу клубу лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает пресс-служба «воронов».

Конференция является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Она проводится один раз в год.

Согласно пункту 5.19. устава в конференции ассоциации принимают участие делегаты, представляющие членов АБФФ. Норма представительства следующая: 1. от региональных федераций футбола — по 5 представителей от каждой; 2. от футбольных клубов высшей лиги — по 2 представителя от каждого (при этом, норма представительства члена АБФФ не суммируется); 3. от клубов первой и второй лиг — по 1 представителю от каждого (при этом, норма представительства члена АБФФ не суммируется); 4. от других членов ассоциации — по 1 представителю от каждого. 5.20. Каждый делегат обладает одним голосом.

Пресс-служба ФК «Крумкачы» подчеркивает, что председатель АБФФ, его заместители, другие члены исполкома не могут быть делегатами на конференциях ассоциации во время исполнения ими своих обязанностей как членов исполкома. При этом члены исполкома, генеральный секретарь АБФФ должны участвовать в работе конференции с правом совещательного голоса.

В связи с этим в «Крумкачах» рассчитывают вынести обсужение своей проблемы «на суд широкой футбольной общественности» в надежде «положить конец этой сложной истории». Для этого «Крумкачы» просят предоставить 5−7 минут для выступления на конференции руководителю клуба Денису Шунто.

Похоже, в этом «Крумкачы» видят последний шанс на спасение клуба.

Очередная конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола» состоится 14 марта 2018 года в Доме футбола по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20, корп.3. Начало Конференции в 11.00.