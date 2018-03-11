Победа Домрачевой и возвращение Бьорндалена. Итоги этапа Кубка мира в Контиолахти

В Контиолахти завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Первые постолимпийские гонки запомнились амбициозными возвращениями на трассу Антона Шипулина и Уле-Эйнара Бьорндалена, победой Дарьи Домрачевой и личными драмами биатлонистов. SPORT.TUT.BY — об итогах и героях финского этапа.

Белорусы в Контиолахти

Для белорусской команды гонки в Контиолахти складывались по принципу американских гонок — то победа Дарьи Домрачевой в спринте и попадание сразу трех гонщиц в десятку сильнейших масс-старта, то 20-е место в одиночном миксте и пролет белорусских мужчин мимо воскресной гонки с общего старта.

Женская команда заслужила комплименты не только по случаю Восьмого марта. Дарья Домрачева быстрее всех преодолела спринтерскую дистанцию и с одним промахом умудрилась вырвать победу у Франциски Хильдебранд. Немка, которая стартовала за Дарьей, покидала второй огневой рубеж с королевским преимуществом, но растратила его на непростой финской трассе. Франциске не хватило сил и всего полсекунды до победы. В топ-20 попали еще две белоруски, отстрелявшиеся без промахов: Надежда Скардино заняла 11-е место, а Ирина Кривко — 16-е.

Из белорусских мужчин лучшим в спринте стал Сергей Бочарников. С единственным промахом на лежке он финишировал 31-м. Парни прошли 10-километровую гонку с совсем не впечатляющей скоростью — лучшим в этом компоненте стал Владимир Чепелин (37-е время) с отставанием от самого быстрого Юлиана Эберхарда минута и 10 секунд.

В одиночном миксте Беларусь представляли Антон Смольский и Динара Алимбекова. Молодые биатлонисты на двоих использовали 18 дополнительных патронов, а на последней стойке Антон заглянул еще и на два штрафных круга. В итоге наш дуэт занял 20-е место — позади остались только Польша, Латвия и сборные, которых сняли с дистанции из-за отставания на круг.

В классическом миксте Беларусь сражалась силами Скардино, Писаревой, Бочарникова и Чепелина.



Надежда Писарева. Источник: Биатлон Онлайн

Опытная Надежда Скардино передала эстафету четвертой в трех секундах от лидера. Ее тезка, которая, казалось бы, должна быть сверхмотивирована после непопадания в олимпийский золотой квартет, слабо прошла второй этап и в первую очередь огорчила медленным ходом. Писарева увеличила отставание от первой тройки больше чем на минуту и показала лишь 17-й ход из 23 гонщиц.

Сергей Бочарников принял эстафету на 11-й позиции и сумел поднять команду на 8-ю строчку, хоть и не сократил временное отставание. Владимир Чепелин провалился на стрельбе и, отмотав штрафной круг, зафиксировал белорусскую команду на 11-м месте в итоговом протоколе.



Владимир Чепелин. Источник: Биатлон Онлайн

В воскресных гонках с общего старта Беларусь представляли только девушки. Три олимпийские чемпионки — Скардино, Кривко и Домрачева — боролись за самые высокие места. Ирина со снайперской точностью прошла четыре огневых рубежа и стала лучшей из белорусок — восьмой. Позже она призналась, что масс-старт дался нелегко — еще недавно белоруска лежала с температурой.

Надежда Скардино с одним промахом стала девятой, а Дарья Домрачева, которая на определенном этапе гонки даже лидировала, насобирала аж пять штрафных кругов и замкнула десятку сильнейших. Белорусские мужчины в масс-старт не отобрались. Лучшим из наших соотечественников в тотале остается Сергей Бочарников — у него 49-я позиция.

Камбэк Шипулина

После того, как костяк сборной России не попал на Олимпийские игры в Пхенчхан, лидеры команды ждали возможности вернуться в бой и доказать: пьедестал в Корее мог выглядеть совсем по-другому, будь там Шипулин и компания.

Антон не стал держать интригу и в первой же гонке этапа взял золото. Победа в спринте стала первой для Шипулина в текущем сезоне. После он отмечал: «Доказал всем, что не халявил во время Олимпиады».



Фото: biathlonrus.com

Шипулин по-джентльменски посвятил викторию своей жене и максимально корректно отвечал на вопросы о мотивации и желании побеждать. Никаких громких лозунгов о вселенском возмездии за Игры. «Надеюсь, моей хорошей формы хватит на два последних этапа Кубка мира», — сухо резюмировал успехи Антон.

Успехов, к слову, на финском этапе у россиянина было два. В масс-старте лидер сборной до последних метров претендовал на золото, но неудачно столкнулся с Юлианом Эберхардом. Австриец пытался атаковать Шипулина и нечаянно наступил ему на лыжу. «Для меня сложилась обидная ситуация, но она вполне спортивная. Я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно», — сказал на пресс-конференции российский биатлонист.

Первые кубковые гонки Бьорндалена после 44-летия

Помимо возвращения на трассу парней в российских комбинезонах и соответствующей символики, снова в деле оказался и легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

В составе викингов он заменил приболевшего Эмиля Хегле Свендсена. В последний раз до Контиолахти 8-кратный олимпийский чемпион выступал на Кубке мира в Рупольдинге. После не слишком удачного перфоманса норвежец лишился шанса поехать на Игры в качестве спортсмена и отправился в Пхенчхан как тренер белорусской команды.



Фото: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

В Финляндии у Бьорндален появилась возможность показать, что там с порохом в пороховницах. Как продемонстрировал спринт: все у скандинава замечательно. Уле-Эйнар идеально точно и быстро провел два огневых рубежа и убегал на последний круг даже с шансами на бронзу. Но не все сразу. Для начала — камбэк на 12-е место в итоговом протоколе и высшая похвала от самой титулованной биатлонистки Олимпийских игр. Днем позже Дарья Домрачева призналась: «Я невероятно горда и вдохновлена выступлением Уле-Эйнара. Это был лучший подарок на Международный женский день».

В масс-старте норвежец стал 28-м, положив в копилку аж шесть кругов штрафа. Впрочем, Уле-Эйнар слишком влюблен в спорт, чтобы сдаться и в 44 года попрощаться с биатлоном: «Я хотел бы выступить в Холменколлене и Тюмени, я заряжен. Интересно, что ответят тренеры. Иногда их решения сложно понять. Насчет продолжения карьеры мне в первую очередь надо поговорить с дочерью Ксенией. Если она позволит, я еще годик побегаю».

Французская борьба

В Контиолахти Мартен Фуркад боролся с вирусом и Йоханнесом Бё за Большой хрустальный глобус. Лидер общего зачета пропустил спринт, решив не участвовать в гонке практически в самом стартовом городке.



Источник: инстаграм Мартена Фуркада

Йоханнес не на сто процентов воспользовался шансом и занял лишь четвертое место в отсутствии главного соперника. Но уже в воскресном масс-старте Фуркад вышел на трассу, спокойно взял серебро и убежал в отрыв от нестабильного Бё на 43 очка.

Параллельно с битвой за главный хрусталь сезона другой француз Кентен Фийон-Майе добывает медали и вдохновение не только для себя, но и для своей возлюбленной. На пресс-конференции после спринта 25-летний Кентон посвятил бронзовую медаль своей девушке, которая борется с раком. «Думаю, это очень подходящий момент», — отметил французский биатлонист.



Кентен Фийон-Майе — справа. Источник: инстаграм Андрейса Расторгуевса

Золотая Ванесса

25-летняя Ванесса Хинц феерично выиграла воскресный масс-старт. Немка трижды становилась чемпионкой мира в эстафете, но в Финляндии наконец сумела отпраздновать первую личную победу на Кубке мира. Уроженка Мюнхена чисто прошла всю гонку с общего старта. К слову, таких спортсменок было всего две — Хинц и наша Ирина Кривко.

Немка больше минуты проиграла ходом Дарье Домрачевой, но за счет идеальной стрельбы поднялась на высшую ступень пьедестала. «Перед стартом я сказала себе: „Хорошо, давай попробуем. Если сработает, здорово. Если нет, впереди новый сезон, другие гонки“. И вот я на вершине подиума — это невероятно!», — делилась эмоциями Ванесса.

Главные фото этапа

Ванесса Хинц радуется первой личной победе на Кубке мира.



Источник: инстаграм Ванессы Хинц

Антон Шипулин подарил букет родной сестре Анастасии Кузьминой после церемонии награждения. Словацкая биатлонистка поблагодарила его в инстаграме: «Спасибо Антошка! Двойная радость! Долгожданная победа, и такой подарок для всех женщин на 8 марта. Восхищаюсь. Очень ценю, порадовал».



Источник: инстаграм Анастасии Кузьминой

Итальянская команда празднует золото в миксте, а Доминик Виндиш балуется смайлами.



Источник: инстаграм Доминика Виндиша

Дмитрий Губерниев с самой титулованной биатлонисткой Олимпиад Дарьей Домрачевой.



Источник: инстаграм Дмитрия Губерниева

Тройка призеров масс-старта, которая разыграла золото на последних метрах дистанции.



Источник: инстаграм Мартена Фуркада

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Женщины

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) — 666

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 613

3. Доротея Вирер (Италия) — 568

4. Лаура Дальмайер (Германия) — 566

5. Дарья Домрачева (Беларусь) — 527

6. Вероника Виткова (Чехия) — 483

7. Лиза Виттоцци (Италия) — 469

8. Вита Семеренко (Украина) — 437

9. Анаис Бескон (Франция) — 432

10. Франциска Хильдебранд (Германия) — 429

…17. Ирина Кривко (Беларусь) — 355

…20. Надежда Скардино (Беларусь) — 325

…73. Надежда Писарева (Беларусь) — 18

…76. Динара Алимбекова (Беларусь) — 14

…87. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 888

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 845

3. Антон Шипулин (Россия) — 568

4. Арнд Пайффер (Германия) — 521

5. Яков Фак (Словения) — 519

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 463

7. Симон Дестье (Франция) — 440

8. Лукас Хофер (Италия) — 437

9. Симон Шемпп (Германия) — 424

10. Бенедикт Долль (Германия) — 397

…49. Сергей Бочарников (Беларусь) — 75

…65. Владимир Чепелин (Беларусь) — 34

…78. Роман Елетнов (Беларусь) — 15

Кубок наций. Женщины

1. Германия — 5033

2. Франция — 4696

3. Украина — 4541

4. Италия — 4433

5. Россия — 4243

6. Норвегия — 4199

7. Швеция — 4048

8. Беларусь — 3991

9. Чехия — 3969

10. Польша — 3529

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 5225

2. Франция — 4994

3. Германия — 4799

4. Россия — 4478

5. Италия — 4351

6. Австрия — 3964

7. Швеция — 3891

8. Украина — 3568

9. Чехия — 3561

10. Швейцария — 3484

…17. Беларусь — 2561

8-й этап

15−18 марта, Холменколлен, Норвегия

15 марта — спринт, женщины

15 марта — спринт, мужчины

17 марта — эстафета, женщины

17 марта — гонка преследования, мужчины

18 марта — гонка преследования, женщины

18 марта — эстафета, мужчины