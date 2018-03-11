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Что Лукашенко предложил госсекретарю Союзного государства?

12.03.2018 12:22 — Разное | БДГ  
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Вопросы военно-политического и экономического сотрудничества лучше всего обсудить в формате Высшего государственного совета.

Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой 12 марта, сообщает пресс-служба президента.

При этом белорусский президент отметил, что «было бы неплохо», если бы вновь избранный президент посетил Беларусь, где могло бы пройти и заседание Высшего государственного совета обеих стран.

До этого времени необходимо определить и серьезно обсудить ряд вопросов, учитывая нынешнюю ситуацию. Какие вопросы следует вынести на рассмотрение ВГС и когда лучше провести заседание, нужно решить уже сейчас.

Проработкой соответствующих вопросов должны заняться правительства и ведомства обоих государств.

«Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов - то, что должны решать министры и другие члены правительства», - добавил глава белорусского государства.

По его словам, во время выборов происходит активизация элит, политиков, заинтересованных людей и общества в целом. Кроме того, активизируется и экономика стран, а экономики Беларуси и России связаны «теснейшим образом»,» сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси».

Григорий Рапота заявил, что повестки дня заседаний Совета министров и ВГС уже сформированы, и «сторонам будет о чем поговорить».

 
 
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Вопросы военно-политического и экономического сотрудничества лучше всего в формате Высшего государственного совета.

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