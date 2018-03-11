Покупателем украинского Сбербанка может стать белорусский банк

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На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — Паритетбанк, принадлежащий управделами президента Беларуси.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Нацбанк Украины (НБУ).

Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, претендовавший на покупку Сбербанка (Украина), не подал документы для согласования сделки в Национальный банк Украины (НБУ), сообщили «Коммерсанту» в НБУ. О планах Хорошковского приобрести украинский Сбербанк стало известно в ноябре 2017 года, причем закрыть сделку он планировал до конца первого квартала 2018 года. Теперь очевидно, что в указанный срок этого не произойдет. На днях СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Хорошковский отказался от идеи приобретать Сбербанк (Украина) из-за санкционных рисков. Источники, близкие к украинскому Сбербанку, эту информацию подтвердили.

В результате единственным реальным претендентом на покупку украинского Сбербанка оказался небольшой белорусский госбанк — Паритетбанк. «21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк»,— уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.