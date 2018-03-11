Может уничтожить целый город: на что способно новое подводное оружие России

Новый подводный беспилотник российских военных способен передвигаться на огромной глубине — более тысячи метров, вне зоны действия корабельных сонаров, сообщает «Российская газета». Специально разработанная для него система наведения обеспечивает автономность навигации и точность поражения целей.

Главнокомандующий российским военно-морским флотом адмирал Владимир Королев рассказал, что перехватить такой аппарат очень сложно, практически невозможно. Это достигается не только за счет большой глубины плавания, но также и высокой скоростью — четыре винта разгоняют беспилотник под водой до 100 узлов (185 км/ч). Перехватить под водой столь быстроходный объект не способно ни одно из существующих и перспективных средств поражения.

Военные планируют оснастить аппарат термоядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн. Подрыв такого заряда в открытом море гарантирует полное уничтожение авианосной группировки — для этого ракете достаточно приблизиться к эскадре на несколько миль.

Еще более сокрушительный удар такой аппарат может нанести по прибрежному району. 100-мегатонный ядерный взрыв может уничтожить целый город, а радиоактивные осадки сделают непригодной для жизни огромную территорию вокруг. По своим характеристикам аппарат, о котором рассказал недавно Путин, совпадает с параметрами секретной разработки, известной как «Статус-6», о котором мы писали ранее.