Бесплатный Wi-Fi будет работать в минском метро

Проект по подключению бесплатного интернета на «Октябрьской» и «Купаловской» станциях минского метрополитена находится на завершающей стадии, Wi-Fi вскоре будет работать и в наземном транспорте столицы.

Об этом сообщил журналистам глава ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов на оперативном совещании в Мингорисполкоме 12 марта.

По его словам, проект по внедрению сети Wi-Fi находится в разработке, он будет реализован на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», а в ближайшем будущем – и на других.

По словам гендиректора ГП «Минсктранс» Леонтия Папенка, интернет будет доступен в автобусах №1 и №100, а также на маршруте №300э, который следует от Национального аэропорта Минск в город и обратно.