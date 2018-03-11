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Бесплатный Wi-Fi будет работать в минском метро

12.03.2018 12:43 — Разное | БДГ  
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Проект по подключению бесплатного интернета на «Октябрьской» и «Купаловской» станциях минского метрополитена находится на завершающей стадии, Wi-Fi вскоре будет работать и в наземном транспорте столицы.

Об этом сообщил журналистам глава ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов на оперативном совещании в Мингорисполкоме 12 марта.

По его словам, проект по внедрению сети Wi-Fi находится в разработке, он будет реализован на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», а в ближайшем будущем – и на других.

По словам гендиректора ГП «Минсктранс» Леонтия Папенка, интернет будет доступен в автобусах №1 и №100, а также на маршруте №300э, который следует от Национального аэропорта Минск в город и обратно.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект по подключению бесплатного интернета на «Октябрьской» и «Купаловской» станциях минского метрополитена находится на завершающей стадии, Wi-Fi вскоре будет...

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