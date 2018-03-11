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Наушники Apple AirPods 2 станут водонепроницаемыми и будут работать дольше

12.03.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Аналитики финансового конгломерата Barclays предполагают, что в начале 2019 года на рынок выйдет новое поколение беспроводных наушников AirPods от Apple. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.com.


Оригинальные Apple AirPods

Скорее всего, новые наушники оснастят чипом Apple W2, который будет на 50% более энергоэффективным в сравнении с чипом первой модели. Это позволит увеличить автономность AirPods 2. Кроме того, новинка сможет похвастаться постоянно активным голосовым помощником Siri.

К тому же, новинка может получить защиту от воды и лучшую изоляцию внешних шумов. Вместе с тем технологии активного шумоподавления с использованием электроники в Apple AirPods 2, скорее всего, не будет.

Аналитики не исключают, что в 2018 году Apple выпустит обновленную модель нынешних AirPods с сопроцессором W2 и постоянно активной Siri. Цена оригинальной модели при этом снизится. Полностью новые AirPods 2 с защитой от воды появятся в 2019 году.

Смотрите, сколько у на стоят популярные беспроводные наушники:

 
 
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Скорее всего, в продажу они выйдут не раньше 2019 года.

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