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Наушники Apple AirPods 2 станут водонепроницаемыми и будут работать дольше
Аналитики финансового конгломерата Barclays предполагают, что в начале 2019 года на рынок выйдет новое поколение беспроводных наушников AirPods от Apple. Об этом
Скорее всего, новые наушники оснастят чипом Apple W2, который будет на 50% более энергоэффективным в сравнении с чипом первой модели. Это позволит увеличить автономность AirPods 2. Кроме того, новинка сможет похвастаться постоянно активным голосовым помощником Siri.
К тому же, новинка может получить защиту от воды и лучшую изоляцию внешних шумов. Вместе с тем технологии активного шумоподавления с использованием электроники в Apple AirPods 2, скорее всего, не будет.
Аналитики не исключают, что в 2018 году Apple выпустит обновленную модель нынешних AirPods с сопроцессором W2 и постоянно активной Siri. Цена оригинальной модели при этом снизится. Полностью новые AirPods 2 с защитой от воды появятся в 2019 году.
Смотрите, сколько у на стоят популярные беспроводные наушники:
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Скорее всего, в продажу они выйдут не раньше 2019 года.
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