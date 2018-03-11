Председатель правления ООО «ФК «Крумкачы» Денис Шунто прокомментировал ходатайство к конференции АБФФ, где он просит предоставить ему слово на ежегодном форуме, чтобы вынести обсужение проблемы столичного клуба «на суд широкой футбольной общественности». Похоже, в этом «Крумкачы», чье заявление на лицензирование не было принято федерацией, видят последний шанс на спасение.



Денис Шунто. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— «Крумкачы» полностью готовы к сезону. Об этом никто не пишет, все говорят только о проблемах. В этом есть и наша вина — хотели убрать негатив вокруг клуба, ограничив мои интервью и комментарии. Лучше не стало: если не говоришь ты, за тебя говорят другие. Сейчас в голове большинства любителей футбола искажено представление о положении дел в клубе.

«Крумкачы» здорово поработали в предсезонке, у всех игроков был душевный подъем и оптимизм. Видно, что подбиралась интересная, живая команда. К концу сбора нащупали нужную пару центральных защитников — опытный камерунец Эссомбо и россиянин Митерев, уже поигравший в РФПЛ. Есть края: Трубило и Козел, есть опорная зона из старожила Скшинецкого, молодых Лисаковича (1999 г. р.) и Чеботаренко (1998 г. р.), есть два крайних нападающих — ивуариец Седрик Куаджа и любимчик публики Богунов. Есть Ковб и Ходневич в центре нападения, есть Алексиян, Василевский, Лисица — люди, которых не надо представлять. У нас полностью готова команда.

В игре с «Шахтером» неделю назад смотрелись довольно прилично, пусть и уступили 0:1. Уверен, что можем «покусать» любого соперника и будем радовать публику. Тот же Женя Чеботаренко, не сомневаюсь, станет настоящим открытием чемпионата и звездочкой следующего созыва молодежной сборной.

Некоторые клубы просили у исполкома АБФФ снисхождение по категориям тренеров. Этот вопрос мы решили без поблажек — пригласили Леонида Лагуна с категорией Pro, который хорошо влился в тренерский штаб и отработал весь сбор на «Весте».

Мы полностью готовы к сезону. У нас есть для этого и кадровый ресурс, и возможность привлечь финансовый. Единственная преграда на данный момент — блок, который поставила АБФФ. Я глубоко убежден, что мотивы работников федерации, подкрепленные поддержкой ее руководства, не спортивные и не правовые. Давайте называть вещи своими именами. У ряда сотрудников федерации есть очевидная неприязнь к «Крумкачам» и есть место в высшей лиге, которое очень хочется отдать другому.

Говорят, федерация нам не доверяет. Но мы не предлагаем играть в долг или довериться слову. Многие не понимают нашей просьбы. Мы хотим лишь возможность на общих основаниях пройти лицензирование. Мы просим не лицензию, а только принять заявление.

АБФФ принимает наше заявление к рассмотрению — мы закрываем все задолженности и демонстрируем гарантии финансирования на 2018 год. Если этого не происходит, АБФФ не выдает лицензию — все просто. Кто и кого здесь может обмануть, как постоянно твердят в федерации?

Место в высшей лиге — наше. Оно завоевано в честной спортивной борьбе исключительно на футбольном поле, и мы не хотим его отдавать кому-то другому. Мы пытаемся отстоять свои права на то, что достигли потом и кровью. Да, мы нарушили сроки подачи документов и готовы понести адекватное наказание. Но лишать из-за этого клуб профессионального статуса? Это ни в какие ворота не лезет.

Призываю всех, от кого зависит решение данного вопроса, еще раз задуматься и семь раз отмерить, прежде чем резать! Еще не поздно отменить смертный приговор футбольному клубу «Крумкачы».

Не позволяйте разрушать и убивать то, что с таким трудом было построено, что хочет и может жить! — призывает Денис Шунто.