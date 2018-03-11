МАРТ: каждый пятый белорус совершает покупки в китайских интернет-магазинах

Интернет-покупки совершают 44% белорусов. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% — из России, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова, передает «СБ. Беларусь сегодня».

Основную часть интернет-покупок, по ее словам, по-прежнему составляют непродовольственные товары — 80,8%. На непродовольственные товары приходится 19,2%.

По данным МАРТ, на 1 января 2018 года в торговом реестре зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов. Более 48% принадлежат юрлицам, более 51% — индивидуальным предпринимателям.

Большинство интернет-магазинов соблюдают действующее законодательство, таких массовых нарушений, как это было в 2014—2015 годах, сейчас нет, отметила Ирина Барышникова.

В прошлом году МАРТ за различные нарушения было выдано интернет-магазинам 46 предписаний и составлено 45 протоколов. Мининформом был ограничен доступ к 44 сайтам (не только на территории Беларуси).