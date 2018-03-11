Проверка вооруженных сил Беларуси началась по поручению Лукашенко

Комплексная проверка проводится госсекретариатом СБ с 12 марта.

Объектами контроля станут ракетные войска, артиллерия, авиация, подразделения разведки, механизированные, зенитные войска. Пройдут учения по боевой стрельбе.

Внимание проверяющих будет заостряться на отмобилизации войск и готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, которая, в свою очередь, будет проверена на способность самостоятельно выполнять поставленные задачи.

Из запаса призывают до 2 тыс. военнообязанных.