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Проверка вооруженных сил Беларуси началась по поручению Лукашенко

12.03.2018 13:05 — Разное | БДГ  
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Комплексная проверка проводится госсекретариатом СБ с 12 марта.

Объектами контроля станут ракетные войска, артиллерия, авиация, подразделения разведки, механизированные, зенитные войска. Пройдут учения по боевой стрельбе.

Внимание проверяющих будет заостряться на отмобилизации войск и готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, которая, в свою очередь, будет проверена на способность самостоятельно выполнять поставленные задачи.

Из запаса призывают до 2 тыс. военнообязанных.

Будут оценены возможности сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма, передает БЕЛТА.

 
 
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Комплексная проверка проводится госсекретариатом СБ с 12 марта. Объектами контроля станут ракетные войска, артиллерия, авиация, подразделения разведки,...

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