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Проверка вооруженных сил Беларуси началась по поручению Лукашенко
Комплексная проверка проводится госсекретариатом СБ с 12 марта.
Объектами контроля станут ракетные войска, артиллерия, авиация, подразделения разведки, механизированные, зенитные войска. Пройдут учения по боевой стрельбе.
Внимание проверяющих будет заостряться на отмобилизации войск и готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, которая, в свою очередь, будет проверена на способность самостоятельно выполнять поставленные задачи.
Из запаса призывают до 2 тыс. военнообязанных.
Будут оценены возможности сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма, передает
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Комплексная проверка проводится госсекретариатом СБ с 12 марта. Объектами контроля станут ракетные войска, артиллерия, авиация, подразделения разведки,...
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