Что Лукашенко предложил госсекретарю Союзного государства?

Вопросы военно-политического и экономического сотрудничества лучше всего обсудить в формате Высшего государственного совета.

Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой 12 марта, сообщает пресс-служба президента.

При этом белорусский президент отметил, что «было бы неплохо», если бы вновь избранный президент посетил Беларусь, где могло бы пройти и заседание Высшего государственного совета обеих стран.

До этого времени необходимо определить и серьезно обсудить ряд вопросов, учитывая нынешнюю ситуацию. Какие вопросы следует вынести на рассмотрение ВГС и когда лучше провести заседание, нужно решить уже сейчас.

Проработкой соответствующих вопросов должны заняться правительства и ведомства обоих государств.

«Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов - то, что должны решать министры и другие члены правительства», - добавил глава белорусского государства.

По его словам, во время выборов происходит активизация элит, политиков, заинтересованных людей и общества в целом. Кроме того, активизируется и экономика стран, а экономики Беларуси и России связаны «теснейшим образом»,» сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси».

Григорий Рапота заявил, что повестки дня заседаний Совета министров и ВГС уже сформированы, и «сторонам будет о чем поговорить».

Работа сообщил, что председатель Высшего государственного совета СГ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год.

Госсекретарь отметил, что соответствующий вопрос уже не будет обсуждаться на предстоящем заседании. «ВГС будет просто проинформирован, что этот вопрос решен в рабочем порядке», - сказал он.