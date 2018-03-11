Лукашенко хочет обсудить ряд вопросов с российской стороной после выборов там президента



фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На встрече обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета.

«Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами», - цитирует президента его пресс-служба.

«У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного Президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому Президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить», - отметил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость того, чтобы до этого правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы.

«Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов - то, что должны решать министры и другие члены правительства», - добавил он.