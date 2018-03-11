ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно пьяный мужчина избил двух таксистов и повредил их автомобили

12.03.2018 13:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно ранее судимый мужчина избил двух таксистов и повредил их автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 9 марта. «Водитель такси приехал по вызову в один из дворов. Совсем из другого подъезда выбежал пьяный 26-летний мужчина и стал наносить удары по автомобилю. Водитель вышел, чтобы защитить транспортное средство, после чего злоумышленник накинулся на него. Потерпевший смог запрыгнуть в машину и немного отъехать от дебошира», — рассказали в милиции.

На помощь коллеге по работе подоспел другой таксист. Он сделал злоумышленнику замечание, за что последний его избил. После этого нападавший повредил Renault Logan таксиста и с места преступления скрылся.

Прибывшие на место инцидента милиционеры установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее он был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее злоумышленник был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Наушники Apple AirPods 2 станут водонепроницаемыми и будут работать дольше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика