В Гродно пьяный мужчина избил двух таксистов и повредил их автомобили

В Гродно ранее судимый мужчина избил двух таксистов и повредил их автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 9 марта. «Водитель такси приехал по вызову в один из дворов. Совсем из другого подъезда выбежал пьяный 26-летний мужчина и стал наносить удары по автомобилю. Водитель вышел, чтобы защитить транспортное средство, после чего злоумышленник накинулся на него. Потерпевший смог запрыгнуть в машину и немного отъехать от дебошира», — рассказали в милиции.

На помощь коллеге по работе подоспел другой таксист. Он сделал злоумышленнику замечание, за что последний его избил. После этого нападавший повредил Renault Logan таксиста и с места преступления скрылся.

Прибывшие на место инцидента милиционеры установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее он был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.